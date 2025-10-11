Раньше была осетрина, а теперь говядина: почему в России мясо стало роскошью

По данным Всемирного банка, мировые цены на говядину достигли максимума за последние шестьдесят лет — 6,9 доллара за килограмм (около 565 рублей). Но в России подорожание оказалось еще стремительнее: по данным Росстата, в июне бескостное мясо стоило 895 рублей за килограмм, на 16,9 % больше, чем годом ранее. Сейчас средняя цена — 747 рублей.

Как рассказал Сергей Юшин, руководитель Национальной мясной ассоциации, рост цен — следствие цепочки мировых и внутренних факторов.

«В 2024 году в США были неблагоприятные погодные условия, и там резко сократили поголовье мясного скота. Америка — крупный импортер, и, увеличив закупки, она потянула мировые цены вверх. Китай тоже потребляет все больше говядины — сейчас около 7 килограммов на человека, в России же — около 14».