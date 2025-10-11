Раньше была осетрина, а теперь говядина: почему в России мясо стало роскошью

По данным Всемирного банка, мировые цены на говядину достигли максимума за последние шестьдесят лет — 6,9 доллара за килограмм (около 565 рублей). Но в России подорожание оказалось еще стремительнее: по данным Росстата, в июне бескостное мясо стоило 895 рублей за килограмм, на 16,9 % больше, чем годом ранее. Сейчас средняя цена — 747 рублей.
Как рассказал Сергей Юшин, руководитель Национальной мясной ассоциации, рост цен — следствие цепочки мировых и внутренних факторов.
«В 2024 году в США были неблагоприятные погодные условия, и там резко сократили поголовье мясного скота. Америка — крупный импортер, и, увеличив закупки, она потянула мировые цены вверх. Китай тоже потребляет все больше говядины — сейчас около 7 килограммов на человека, в России же — около 14».
Внутренний рынок реагирует по-своему: импорт говядины в России не превышает 15 % (около 330 тысяч тонн, из них треть — из Белоруссии), но даже этого достаточно, чтобы внешние колебания влияли на цену. Однако ключевой фактор подорожания — внутренняя экономика отрасли.
«Выращивание скота на мясо — процесс долгий, от полутора до двух с половиной лет. Всё это время нужны оборотные средства. При сегодняшних коммерческих кредитах себестоимость растёт стремительно. Второй момент — снижение поголовья: старые фермы закрываются, аграрии переходят на молочное направление. Меньше коров — меньше телят для откорма. Падает предложение, растёт цена», — поясняет Юшин.
К этому добавляется демографический фактор: 37 % крупного рогатого скота содержится в личных подсобных хозяйствах, где работают в основном пожилые люди. Их дети и внуки уже не хотят заниматься этим трудоемким бизнесом. В итоге — спад поголовья, сокращение производства и рост цен, передает МК.
По оценкам экспертов, до конца года говядина в России может подорожать еще на 12–15 %. И, судя по тенденциям, праздник на мясном столе для многих россиян останется именно праздником — не будничной нормой, а редкой роскошью.