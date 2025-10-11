Отмена самозанятости: почему репетиторы, няни и мамочки-одиночки пострадают больше всего

Возможная отмена специального налогового режима для самозанятых, действующего в России до конца 2028 года, несет в себе не только экономические, но и глубокие социальные последствия.
HR-консультант Зулия Лоикова, председатель комитета по развитию женского предпринимательства Московского городского отделения «Опоры России», выражает серьезную обеспокоенность тем, как это решение может отразиться на миллионах граждан.
По ее мнению, это может отбросить «социальную защиту этой большой группы населения на десятилетия назад».
Тень вместо гарантий
Наиболее уязвимой категорией, по мнению эксперта, окажутся люди с небольшими и нерегулярными доходами.
«И страдать, конечно, будут больше всего люди с небольшими нерегулярными доходами, там репетиторы, няни, сиделки, мастера маникюра и так далее», — перечисляет Лоикова в беседе с «Городовой».
Для них «фиксированные платежи ИП — это неподъемная ноша». Сезонные работники, студенты, совмещающие учебу с подработкой, и, что особенно важно, молодые мамы, зарабатывающие в декрете, также окажутся в сложной ситуации.
«Потому что не будем забывать о том, что у нас очень много мам-одиночек, которые тащат на себе не только своих детей, но и каких-то престарелых родственников и несут за них финансовую ответственность», — подчеркивает Лоикова.
«Поэтому здесь, ну, это такая грустная ситуация».
Бюджет в дефиците
Если режим самозанятости не будет продлен или заменен аналогичным по простоте и доступности, последствия могут быть весьма серьезными.
«Нас ждет массовый уход в нелегальный сектор и резкое сокращение налоговых поступлений в бюджет, ухудшение условий труда, социальной защищенности для миллиона граждан и рост административной нагрузки на тех, кто решит оформить ИП», — прогнозирует эксперт.
«Основная угроза от отмены режима — это не столько безработица, сколько делегализация огромного сектора экономики и потери для бюджета», — заключает Лоикова.
Государство, осознавая эти риски, скорее всего, пойдет на корректировку режима, а не на его полную отмену.
«Наиболее вероятный сценарий: неполная отмена, возможно корректировка режима, например, повышение ставок или введение каких-то фиксированных платежей с целью сохранить класс самозанятых в правовом поле, но увеличить сборы», — предполагает эксперт.