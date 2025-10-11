Отмена самозанятости: почему репетиторы, няни и мамочки-одиночки пострадают больше всего

Может ли государство позволить себе такую потерю?

Возможная отмена специального налогового режима для самозанятых, действующего в России до конца 2028 года, несет в себе не только экономические, но и глубокие социальные последствия.

HR-консультант Зулия Лоикова, председатель комитета по развитию женского предпринимательства Московского городского отделения «Опоры России», выражает серьезную обеспокоенность тем, как это решение может отразиться на миллионах граждан.

Зулия Лоикова HR-консультант «Социальные последствия. Самозанятые, оставаясь в тени, они лишаются социальных гарантий, которые постепенно начинают к ним приходить, например, добровольное пенсионное отчисление, больничный и так далее», — поясняет Лоикова.

По ее мнению, это может отбросить «социальную защиту этой большой группы населения на десятилетия назад».

Тень вместо гарантий

Наиболее уязвимой категорией, по мнению эксперта, окажутся люди с небольшими и нерегулярными доходами.

«И страдать, конечно, будут больше всего люди с небольшими нерегулярными доходами, там репетиторы, няни, сиделки, мастера маникюра и так далее», — перечисляет Лоикова в беседе с «Городовой».

Для них «фиксированные платежи ИП — это неподъемная ноша». Сезонные работники, студенты, совмещающие учебу с подработкой, и, что особенно важно, молодые мамы, зарабатывающие в декрете, также окажутся в сложной ситуации.

«Потому что не будем забывать о том, что у нас очень много мам-одиночек, которые тащат на себе не только своих детей, но и каких-то престарелых родственников и несут за них финансовую ответственность», — подчеркивает Лоикова.

«Поэтому здесь, ну, это такая грустная ситуация».

Бюджет в дефиците

Если режим самозанятости не будет продлен или заменен аналогичным по простоте и доступности, последствия могут быть весьма серьезными.

«Нас ждет массовый уход в нелегальный сектор и резкое сокращение налоговых поступлений в бюджет, ухудшение условий труда, социальной защищенности для миллиона граждан и рост административной нагрузки на тех, кто решит оформить ИП», — прогнозирует эксперт.

«Основная угроза от отмены режима — это не столько безработица, сколько делегализация огромного сектора экономики и потери для бюджета», — заключает Лоикова.

Государство, осознавая эти риски, скорее всего, пойдет на корректировку режима, а не на его полную отмену.