Городовой / Общество / Отмена самозанятости: почему репетиторы, няни и мамочки-одиночки пострадают больше всего
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не стереть ни войной, ни временем: под Калининградом остался подземный Кенигсберг Общество
Возврат маткапитала в СФР: когда потребуется переслать деньги обратно, расписываем подробности Общество
Прощай, орел, здравствуй, инопланетянин: Россия выпускает странные монеты Общество
От театральной школы до казематов Петропавловской: трагическая история одного петербургского дома Город
Раньше была осетрина, а теперь говядина: почему в России мясо стало роскошью Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Работа
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

Отмена самозанятости: почему репетиторы, няни и мамочки-одиночки пострадают больше всего

Опубликовано: 11 октября 2025 15:00
самозанятые в тени
Отмена самозанятости: почему репетиторы, няни и мамочки-одиночки пострадают больше всего
globallookpress/Belkin Alexey

Может ли государство позволить себе такую потерю?

Возможная отмена специального налогового режима для самозанятых, действующего в России до конца 2028 года, несет в себе не только экономические, но и глубокие социальные последствия.

HR-консультант Зулия Лоикова, председатель комитета по развитию женского предпринимательства Московского городского отделения «Опоры России», выражает серьезную обеспокоенность тем, как это решение может отразиться на миллионах граждан.

Зулия Лоикова
Зулия Лоикова HR-консультант
«Социальные последствия. Самозанятые, оставаясь в тени, они лишаются социальных гарантий, которые постепенно начинают к ним приходить, например, добровольное пенсионное отчисление, больничный и так далее», — поясняет Лоикова.

По ее мнению, это может отбросить «социальную защиту этой большой группы населения на десятилетия назад».

Тень вместо гарантий

Наиболее уязвимой категорией, по мнению эксперта, окажутся люди с небольшими и нерегулярными доходами.

«И страдать, конечно, будут больше всего люди с небольшими нерегулярными доходами, там репетиторы, няни, сиделки, мастера маникюра и так далее», — перечисляет Лоикова в беседе с «Городовой».

Для них «фиксированные платежи ИП — это неподъемная ноша». Сезонные работники, студенты, совмещающие учебу с подработкой, и, что особенно важно, молодые мамы, зарабатывающие в декрете, также окажутся в сложной ситуации.

«Потому что не будем забывать о том, что у нас очень много мам-одиночек, которые тащат на себе не только своих детей, но и каких-то престарелых родственников и несут за них финансовую ответственность», — подчеркивает Лоикова.

«Поэтому здесь, ну, это такая грустная ситуация».

Бюджет в дефиците

Если режим самозанятости не будет продлен или заменен аналогичным по простоте и доступности, последствия могут быть весьма серьезными.

«Нас ждет массовый уход в нелегальный сектор и резкое сокращение налоговых поступлений в бюджет, ухудшение условий труда, социальной защищенности для миллиона граждан и рост административной нагрузки на тех, кто решит оформить ИП», — прогнозирует эксперт.

«Основная угроза от отмены режима — это не столько безработица, сколько делегализация огромного сектора экономики и потери для бюджета», — заключает Лоикова.

Государство, осознавая эти риски, скорее всего, пойдет на корректировку режима, а не на его полную отмену.

«Наиболее вероятный сценарий: неполная отмена, возможно корректировка режима, например, повышение ставок или введение каких-то фиксированных платежей с целью сохранить класс самозанятых в правовом поле, но увеличить сборы», — предполагает эксперт.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще