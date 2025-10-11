Возврат маткапитала в СФР: когда потребуется переслать деньги обратно, расписываем подробности

Даже самые продуманные решения иногда оборачиваются головной болью. Купили квартиру с маткапиталом — платить нечем, направили деньги на пенсию — передумали. Такое случается, и закон это допускает, но только в строго определённых случаях.

Вернуть материнский капитал «наличными» нельзя — деньги идут не вам, а продавцу квартиры, банку, вузу или пенсионному фонду. Но если сделка сорвалась, застройщик обанкротился или ребёнка отчислили, средства автоматически возвращаются на ваш счёт в Социальном фонде России. Оттуда их можно будет потратить заново — на жильё, образование или пенсию.

Бывает, что вернуть капитал удаётся по суду — например, если жильё купить не удалось или цели использования сертификата оказались недостижимыми. Тогда фонд восстанавливает счёт, а сумма индексируется за пропущенные годы.

Подать заявление можно через «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу СФР. Главное — не тянуть: у большинства заявлений есть 10-дневный срок на отзыв, а у пенсионных — до трёх месяцев.

Если же проверка СФР или прокуратуры выяснит, что средства использованы с нарушениями — без выделения долей детям, при фиктивной покупке или обналичивании — капитал придётся вернуть самостоятельно, отмечают Banki, а вместе с ним можно потерять и право на повторное использование.

Маткапитал выдают один раз. Но если деньги вернулись в СФР честно — жизнь даёт второй шанс. Могли, конечно, с тех пор и поменяться правила, так что стоит смотреть свежие разъяснения и отзывы прямо на сайте фонда.