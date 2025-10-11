Городовой / Общество / Прощай, орел, здравствуй, инопланетянин: Россия выпускает странные монеты
Прощай, орел, здравствуй, инопланетянин: Россия выпускает странные монеты

Опубликовано: 11 октября 2025 17:00
Прощай, орел, здравствуй, инопланетянин: Россия выпускает странные монеты
Россияне в недоумении от затеи Банка России.

Банк России решил удивить: скоро в обращении появятся монеты с изображением Лунтика. Это пушистый розовый герой популярного мультика.

Как пишет РБК, планируется выпустить три вида: обычные 25-рублевые (тираж 850 тыс.), сувенирные разноцветные в нарядной упаковке (150 тыс.) и серебряные трехрублевые для коллекционеров (7 тыс.).

Неожиданный выбор персонажа

Реакция на новость оказалась смешанной:

«Можно было бы выбрать более классических героев Чебурашку или Крокодила Гену, а не Лунтика»,— жалуются некоторые пользователи.

Тем не менее, эксперты отмечают, что Лунтик бренд с 18-летней историей и тысячами поклонников. Они уверены, что монеты с Лунтиком заинтересуют детей и молодежь, привлекут их к нумизматике.

Автор:
Ксения Пронина
