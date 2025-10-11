Прощай, орел, здравствуй, инопланетянин: Россия выпускает странные монеты

Банк России решил удивить: скоро в обращении появятся монеты с изображением Лунтика. Это пушистый розовый герой популярного мультика.
Как пишет РБК, планируется выпустить три вида: обычные 25-рублевые (тираж 850 тыс.), сувенирные разноцветные в нарядной упаковке (150 тыс.) и серебряные трехрублевые для коллекционеров (7 тыс.).
Неожиданный выбор персонажа
Реакция на новость оказалась смешанной:
«Можно было бы выбрать более классических героев Чебурашку или Крокодила Гену, а не Лунтика»,— жалуются некоторые пользователи.
Тем не менее, эксперты отмечают, что Лунтик бренд с 18-летней историей и тысячами поклонников. Они уверены, что монеты с Лунтиком заинтересуют детей и молодежь, привлекут их к нумизматике.