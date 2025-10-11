Городовой / Общество / Пустующие квартиры могут начать изымать по всей России: что будет, если жилье куплено для детей
Пустующие квартиры могут начать изымать по всей России: что будет, если жилье куплено для детей

Опубликовано: 11 октября 2025 12:30
изъятие квартиры
Пустующие квартиры могут начать изымать по всей России: что будет, если жилье куплено для детей
Фото: Городовой.ру

И не сдается в аренду.

В Госдуму внесён законопроект, который предлагает признавать заброшенные квартиры в многоквартирных домах «пустующими» — и передавать их в муниципальную собственность. Речь идёт о случаях, когда жильё годами стоит без ремонта и оплаты коммунальных услуг.

По документу, достаточно двух признаков, чтобы квартира попала под проверку: долги за ЖКУ, отсутствие показаний счётчиков более года, задолженности по имущественным налогам, неработающая дверь или окна, отсутствие отопления и даже батарей.

После проверки собственнику дадут время погасить долги или восстановить жильё, иначе — помещение перейдёт муниципалитету. Его смогут передать очередникам или использовать при расселении аварийных домов.

«Городовой» уточнил, могут ли власти забрать квартиру, если она куплена для детей и не используется, но не сдается и стоит пустой. Ответ дал адвокат Андрей Князев:

«Основанием для изъятия является не сам факт "неиспользования", а наличие совокупности признаков, свидетельствующих о полном прекращении собственником своих обязанностей по содержанию жилья.

Согласно статье 153 ЖК РФ, собственник обязан нести расходы на содержание жилья и оплачивать коммунальные услуги. Если человек купил жилье для детей, но не оплачивает услуги и допускает физическое разрушение квартиры (отсутствие дверей/отопления), он рискует попасть под действие нового закона».

По словам юриста, само по себе отсутствие жильцов не является нарушением, если собственник исправно платит по счетам и поддерживает квартиру в порядке. Но как только жильё перестаёт обслуживаться, муниципалитет получит законное право его изъять.

Такой подход, по сути, легализует понятие «брошенного жилья» и впервые вводит механизм его принудительного оборота — не только в аварийных районах, но и по всей стране.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
