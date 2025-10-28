«Тупее уже не делают»: почему новые правила взыскания налогов вызывают гнев петербуржцев

С 1 ноября текущего года в России вступают в силу новые правила, которые позволят автоматически списывать налоговые долги с банковских карт граждан без необходимости получения судебного решения.

Эта мера, направленная на упрощение процедуры взыскания, вызывает неоднозначную реакцию и активное обсуждение среди петербуржцев.

«А сейчас типа так не делают?» — вопросы к новой системе

Многие граждане считают, что новая система не так уж и революционна, а скорее представляет собой более изощренную версию уже существующих методов.

«А сейчас типа так не делают? Делают еще тупее. Блочат карты и присылают на госуслугах куаркод для оплаты, а платить как? Если карты заблокированы?» — недоумевают пользователи.

Некоторые петербуржцы выражают свое нежелание участвовать в системе, которая подразумевает автоматическое списание средств.

«У меня нет Госуслуг и не собираюсь ставить», — категорично заявляет один из жителей.

Эта позиция отражает стремление сохранить контроль над собственными финансами и избежать потенциальных рисков, связанных с цифровизацией государственных услуг.

«Ваши деньги уже у нас» — от диалога к ультиматуму

Налоговая служба, похоже, переходит от уведомительного характера к более прямолинейным методам.

«Налоговая перешла от “Добрый день, не желаете оплатить” сразу к “Ваши деньги уже у нас, возражения принимаются в окошке напротив”», — отмечают наблюдатели.

Такая смена риторики вызывает опасения и недовольство, ведь она сводит на нет возможность диалога и добровольного урегулирования вопроса.

В ответ на новые правила звучат и более радикальные призывы:

«Пора удалять Госуслуги».

Это свидетельствует о глубоком недоверии к системе и ее потенциальным злоупотреблениям.

Граждане обеспокоены тем, что уведомления, направляемые через Госуслуги, могут быть пропущены или не замечены, что приведет к автоматическому списанию средств без возможности своевременного возражения.

Как петербуржцы видят перемены

Суть новых правил заключается в том, что средства будут удерживаться после направления уведомления через Госуслуги и истечения срока для подачи возражений.

Это предполагает, что у налогоплательщика есть определенное время для реакции. Однако, судя по комментариям, петербуржцы видят в этом не столько упрощение, сколько усиление давления.