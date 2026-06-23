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Налоговая яма: Почему Петербург оказался в лидерах по долгам перед бюджетом

Опубликовано: 23 июня 2026 10:59
 Проверено редакцией
Налоговая яма: Почему Петербург оказался в лидерах по долгам перед бюджетом
Налоговая яма: Почему Петербург оказался в лидерах по долгам перед бюджетом
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Долг сосредоточен в самых крупных регионах страны.

В российском бизнесе назревает серьезная проблема. Общая сумма налоговых долгов по стране пробила исторический потолок в 4 триллиона рублей, сообщают "Известия".

Это огромная цифра — примерно десятая часть всех доходов страны. Санкт-Петербург оказался в эпицентре этого «шторма», заняв третье место в списке главных должников.

Петербургский счет: 205 миллиардов в «минусе»

Пока Москва традиционно лидирует с заоблачными суммами, Петербург тоже не отстает. Наш город накопил 205 миллиардов рублей недоимок.

Для сравнения: соседнее Подмосковье должно 286 миллиардов, а идущий следом Краснодарский край — «всего» 91 миллиард.

Почему цифры такие пугающие?

В Петербурге сосредоточено огромное количество промышленных предприятий, логистических центров и ритейла. Именно эти сферы сейчас лихорадит сильнее всего.

Когда у бизнеса начинаются трудности, налоги — это первое, на чем пытаются сэкономить, чтобы просто выжить.

Почему бизнес перестал платить?

Причин несколько, и все они бьют по кошельку предпринимателей одновременно:

  1. Запредельные кредиты. Ставки в банках такие высокие, что брать деньги на развитие стало почти невозможно.
  2. Дорогая логистика. Привезти товар в Петербург или отправить его на экспорт теперь в разы дороже, чем пару лет назад.
  3. Выбор без выбора. Директор завода стоит перед дилеммой: заплатить зарплату рабочим сегодня или отдать налоги государству. Выбор почти всегда падает на зарплату и закупку сырья.
  4. Рост налоговой нагрузки. Правила игры ужесточаются. Налоговики стали видеть каждую копейку. Спрятать доходы в «тени» почти нереально.

Налоговая «цифровизация» как ловушка

Раньше ошибки в отчетах могли искать месяцами. Сегодня у налоговой службы (ФНС) стоят мощные компьютерные системы. Они видят все нестыковки мгновенно.

Раньше бизнес мог долго спорить в судах или просто «не замечать» долг. Теперь долги выявляют сразу, накручивают на них пени и штрафы. В итоге сумма растет как снежный ком.

То, что начиналось как небольшая просрочка, быстро превращается в миллионный долг.

Позиция властей: «Всё под контролем»

У налоговой службы свой взгляд на ситуацию. Там говорят: «Не смотрите на голые цифры». Чиновники сравнивают долг с общим объемом собранных налогов.

В Петербурге, как и по всей стране, этот показатель держится в районе 6%. Это даже чуть ниже, чем в прошлые годы.

Логика простая: налогов стали собирать больше, поэтому и сумма долга в абсолютных цифрах выросла. Для государства это не катастрофа, а «рабочий момент».

Ранее «Городовой» рассказывал, что Ленобласть взяла серебро по производительности труда.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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