Без пыли в глаза и пустых отчетов: Ленобласть взяла серебро по производительности труда

Росстат впервые представил официальный рейтинг производительности труда. И для Ленинградской области новости отличные — у нас «серебро» по всей России, сообщает Администрация Ленобласти.
Рассказываем, что это значит и почему это касается каждого из нас.
Что это за рейтинг и откуда он взялся?
Идею считать, кто в стране работает эффективнее, давно продвигал наш губернатор Александр Дрозденко. Он предлагал это на уровне Госсовета, и вот механизм заработал.
Важный момент: цифры в этом деле «созревают» долго. Те данные, что мы видим сейчас — это итог 2024 года, но считаются они с задержкой в 16 месяцев. Таковы правила статистики.
Но даже с учетом этого, Ленобласть показала один из самых мощных рывков в стране.
Второе место — это как?
Это значит, что в области стали производить больше товаров и услуг, не увеличивая при этом количество рабочих часов или число сотрудников. Мы стали работать качественнее.
Сегодня в проекте участвуют более 130 крупных заводов региона. Там внедряют так называемое «бережливое производство».
Это когда на складе порядок, детали не ищут по полчаса, а станки не стоят без дела. В итоге — прибыли больше, а лишней суеты меньше.
Не только заводы и станки
Самое интересное, что Ленобласть не зациклилась только на промышленности. Принципы эффективности начали внедрять везде:
- В медицине и соцзащите: чтобы очереди в поликлиниках стали меньше, а документы оформлялись быстрее.
- В транспорте: чтобы автобусы ходили по графику, а маршруты были логичными.
- В туризме: чтобы сервис был на уровне, а гости области хотели вернуться.
Смысл простой: если врач тратит меньше времени на бумажки, он больше времени уделяет пациенту. Это и есть рост производительности.
Работа без «пыли в глаза»
Губернатор Дрозденко сразу предупредил: «красивые отчеты» никого не интересуют. Рост эффективности должен быть реальным, а не на бумаге.
Если на заводе внедрили новую технологию, но при этом в бухгалтерии хаос — это имитация. Экономия ресурсов должна быть сквозной: от директора до уборщика. Только тогда это принесет деньги в бюджет региона.
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