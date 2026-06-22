Без пыли в глаза и пустых отчетов: Ленобласть взяла серебро по производительности труда

Бережливые технологии внедряются во многих сферах Ленобласти.

Росстат впервые представил официальный рейтинг производительности труда. И для Ленинградской области новости отличные — у нас «серебро» по всей России, сообщает Администрация Ленобласти.

Рассказываем, что это значит и почему это касается каждого из нас.

Что это за рейтинг и откуда он взялся?

Идею считать, кто в стране работает эффективнее, давно продвигал наш губернатор Александр Дрозденко. Он предлагал это на уровне Госсовета, и вот механизм заработал.

Важный момент: цифры в этом деле «созревают» долго. Те данные, что мы видим сейчас — это итог 2024 года, но считаются они с задержкой в 16 месяцев. Таковы правила статистики.

Но даже с учетом этого, Ленобласть показала один из самых мощных рывков в стране.

Второе место — это как?

Это значит, что в области стали производить больше товаров и услуг, не увеличивая при этом количество рабочих часов или число сотрудников. Мы стали работать качественнее.

Сегодня в проекте участвуют более 130 крупных заводов региона. Там внедряют так называемое «бережливое производство».

Это когда на складе порядок, детали не ищут по полчаса, а станки не стоят без дела. В итоге — прибыли больше, а лишней суеты меньше.

Не только заводы и станки

Самое интересное, что Ленобласть не зациклилась только на промышленности. Принципы эффективности начали внедрять везде:

В медицине и соцзащите: чтобы очереди в поликлиниках стали меньше, а документы оформлялись быстрее.

чтобы очереди в поликлиниках стали меньше, а документы оформлялись быстрее. В транспорте: чтобы автобусы ходили по графику, а маршруты были логичными.

чтобы автобусы ходили по графику, а маршруты были логичными. В туризме: чтобы сервис был на уровне, а гости области хотели вернуться.

Смысл простой: если врач тратит меньше времени на бумажки, он больше времени уделяет пациенту. Это и есть рост производительности.

Работа без «пыли в глаза»

Губернатор Дрозденко сразу предупредил: «красивые отчеты» никого не интересуют. Рост эффективности должен быть реальным, а не на бумаге.

Если на заводе внедрили новую технологию, но при этом в бухгалтерии хаос — это имитация. Экономия ресурсов должна быть сквозной: от директора до уборщика. Только тогда это принесет деньги в бюджет региона.

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