Мечты о Неве и дачи под Гатчиной: почему Ленобласть стала лидером бронирований в июне

Средняя стоимость суток в загородном сегменте достигла 13 100 рублей.

Лето в самом разгаре, и россияне массово меняют душные офисы на свежий воздух. Аналитики «Авито Путешествий» заметили интересную штуку: в этом июне спрос на загородные дома подскочил на 17%, пишет online47.

Долой квартиры, даешь природу

Главный тренд сезона — побег из города. Почти все (92% туристов) сейчас ищут именно частные дома или коттеджи. Квартиры и модные модульные отели отошли на второй план.

Люди хотят жарить шашлыки и сидеть на собственной веранде без лишних соседей за стенкой.

Планируем заранее

Мы стали мудрее и осторожнее. Теперь жилье на праздники бронируют сильно заранее. Если раньше квартиру искали за 12 дней до выезда, то теперь — за 18.

С домами та же история: бронь ставят за три недели, чтобы «тот самый» вариант не увели из-под носа.

Обычно на природу едут большой компанией — человек по шесть. Чаще всего заезжают на одни сутки, чтобы просто сменить обстановку и перезагрузиться.

Сколько стоит отдых?

Цены кусаются, но варианты есть. В среднем сутки в загородном доме обойдутся в 13 100 рублей.

Дорого: коттеджи со всеми удобствами — около 19 400 рублей.

коттеджи со всеми удобствами — около 19 400 рублей. Доступно: дачи (8 200 рублей) и глэмпинги (9 000 рублей).

Если бюджет ограничен, люди выбирают квартиры-студии. Там можно переночевать за 4 100 рублей. В среднем за короткую поездку в июне туристы отдавали около 24-25 тысяч рублей за всё.

Куда все едут?

География почти не меняется. В топе Подмосковье, Ленинградская область, Башкирия и Краснодарский край. Кстати, популярность отдыха в Подмосковье за год выросла на треть.

Петербург — любовь навсегда

Санкт-Петербург официально вошел в пятерку самых желанных мест для отпуска. Каждый двадцатый россиянин мечтает погулять по Неве. Город давно перестал быть просто «музеем под открытым небом».

Сейчас в Петербург едут за атмосферой: в новые пространства вроде «Севкабель Порта» или «Новой Голландии».

По популярности город на Неве уступает только Сочи и Крыму. Но если на юг едут за морем, то в Петербург — за вдохновением.

Ранее «Городовой» рассказывал, как посмотреть на Петербург с высоты легально.