Старые налоговые грешки всплывут: срок забвения по преступлениям хотят заморозить

В России рассматривается возможность приостановки отсчёта срока давности для налоговых преступлений. Инициатива принадлежит Министерству финансов, которое уже подготовило соответствующий проект для обсуждения. Этот вопрос стал предметом публичного внимания благодаря анализу официальных материалов.

Сегодня срок, в течение которого можно привлечь к ответственности за нарушения в сфере налогов, составляет либо два, либо шесть лет — в зависимости от степени тяжести проступка, и отсчитывается без перерыва с момента совершения преступления. Советник по уголовным делам из адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Мария Бакакина отметила, что текущее законодательство предусматривает только одно исключение — когда подозреваемый находится в розыске.

Юрист также пояснила: налоговые проверки способны продолжаться длительное время, но на исчисление срока давности они не влияют. Как указала Бакакина, чтобы подтвердить сложные схемы уклонения от платежей, требуется проведение экспертиз и анализ движения денежных средств, а значительная бюрократическая нагрузка между органами нередко замедляет расследование. По её словам:

«В результате уголовное дело часто невозможно возбудить просто потому, что срок давности привлечения к ответственности истек».

В соответствии с пояснительной запиской к проекту министерства, за прошлый год Следственный комитет получил из Федеральной налоговой службы 3 200 материалов по итогам проверок. Почти в каждом пятом случае невозможность возбуждения дела была связана с тем, что истёк период, в течение которого возможно привлечение к ответственности. В общей сложности сумма не возмещённого ущерба достигла 20,2 миллиарда рублей.

В ведомстве считают, что подобная ситуация приводит к утрате равновесия между интересами государства и граждан, а также не позволяет компенсировать значительный объем средств для бюджета. Специалисты министерства подчеркивают важность изменений, чтобы обеспечить возврат финансовых потерь в полном объёме.

