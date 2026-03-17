Транспортный налог в 2026 году: новые льготы и категории граждан, освобожденных от уплаты

Кто теперь может не платить транспортный налог

Для каждого водителя транспортный налог - это ежегодная головная боль. Но с 2026 года некоторые автовладельцы могут вздохнуть спокойно.

Государство ввело новые льготы, и речь не только о пенсионерах и ветеранах, отмечает канал "Будни юриста".

В ноябре прошлого года на федеральном уровне закрепили особую льготу для граждан с высшими государственными наградами. Речь о Героях Советского Союза, Героях России и тех, кто награжден орденом Славы всех трех степеней.

Эти люди теперь полностью освобождаются от уплаты транспортного налога на один автомобиль. Льгота применяется к той машине, по которой насчитывается самая большая сумма налога.

Если у героя несколько авто, налоговая спишет самый дорогой платеж.

Как это работает

Никуда ходить и писать заявления не нужно. Налоговая сама получит данные из государственных реестров и посчитает, за какой автомобиль платить не нужно. Если герой купит машину подороже, льгота автоматически перейдет на нее.

Но если автомобиль попадает в список роскошных, льгота не работает. Владеть «Гелендвагеном» или суперкаром придется на общих основаниях, даже если у вас все награды страны.

Новая федеральная льгота для героев работает везде одинаково. Если у человека есть сразу несколько оснований для освобождения от налога, применяется только одно - самое выгодное.

Теперь герои за заслуги перед страной получили не только почет, но и вполне конкретную денежную выгоду.

