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Не куришь — получи вознаграждение: как депутаты хотят мотивировать людей следить за здоровьем

16 мая 2025 23:31
врач, деньги
Не куришь — получи вознаграждение: как депутаты хотят мотивировать людей следить за здоровьем
globallookpress/ Usmanov Zamir; Maksim Konstantinov

Результаты диспансеризации укажут на человека, который ведет здоровый образ жизни.

В России задумались, как мотивировать людей вести здоровый образ жизни. И пришли к довольно простому решению — денежному. Конечно, никто не заплатит вам, если отлично сдадите кросс, но побегать по поликлиникам придется.

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ввести специальный налоговый вычет для тех, кто заботится о своем здоровье и успешно проходит диспансеризацию. Идея проста: если человек старше 25 лет прошел медицинское обследование и получил хорошие результаты, то он сможет вернуть часть уплаченных налогов.

Что значит «хорошие результаты»?

Под этим понимается не просто формальное прохождение обследования, а конкретные показатели здоровья в норме. Врачи будут смотреть на отсутствие вредных привычек — курения, злоупотребления алкоголем, нормальный вес без ожирения, а также на состояние сердечно-сосудистой, дыхательной и эндокринной систем. Важно, чтобы артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови соответствовали возрастной норме, сообщают РИА Новости.

Как может работать налоговый вычет?

Депутаты предлагают вернуть половину суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование, которые работодатель платит за сотрудника в течение года. При этом минимальная сумма вычета — 15 тысяч рублей. Для примера: при средней зарплате около 60 тысяч рублей в месяц половина годового взноса в ОМС составит примерно 26 тысяч рублей, то есть человек сможет получить обратно значительную часть денег.

Зачем это нужно?

Авторы инициативы считают, что такая мера станет мощным стимулом для россиян регулярно следить за своим здоровьем. Сегодня больше половины людей старше 30 лет, проходящих диспансеризацию, имеют болезни, многие из которых можно было бы предотвратить. Также это снизит нагрузку на систему здравоохранения, ведь дешевле предотвратить, чем лечить.

Текущие тренды

Интерес к здоровью и спорту в России растет: в 2025 году продажи спортивного питания и биологически активных добавок выросли на 45% по сравнению с прошлым годом, а обращений за медицинской помощью стало в два раза больше. Это говорит о том, что люди все больше внимания уделяют своему здоровью и готовы вкладываться в него.

В соцсети петербуржцы не оценили такую инициативу, ведь часто болезни могут передаваться по наследству.

«И спортсмены болеют. И диабет, и сердце, и все, что угодно. Как можно людей за болезни наказывать?!»;

«Да, а у кого заболевания найдутся, то обложить штрафами??» — задались вопросами в сети жители Петербурга.

Кроме того, врачи могут ошибиться и поставить неправильный диагноз. Так что инициатива может быть и хорошая, но не продуманная.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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