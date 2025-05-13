От домохозяек до «золотой молодежи»: кто может попасть в список «богатых бездельников» и платить налоги

В России предлагают ввести новый налог для тех, кто официально не работает. Но как же они его будут оплачивать? Дело в том, что речь идет о тех, кто все-таки имеет доходы, но скрытые и при этом пользуется социальными благами. Даже нашлось определение такой категории граждан — «богатые бездельники».

Идею озвучил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Он и называет таких людей «богатыми бездельниками». По его мнению, это могут быть дети обеспеченных родителей, рантье, домохозяйки и другие, кто не числится официально занятым, но при этом не испытывает нужды, сообщает РБК.

Почему хотят ввести такой налог?

Профессор объясняет, что эти люди, хоть и не работают, но пользуются дорогами, медициной и другими благами, которые финансируются за счет налогов работающих граждан. Получается, что они живут за счет общества, но сами ничего не платят в бюджет. В связи с этим возникает вопрос социальной справедливости: если все пользуются общими благами, то почему кто-то должен платить, а кто-то — нет?

Кого конкретно хотят обложить налогом?

Речь идет о неработающих официально людях, но у которых есть доходы из теневых источников или от пассивного дохода: например, от сдачи недвижимости, дивидендов или наследства. Также под эту категорию попадают домохозяйки, дети богатых родителей и иждивенцы, которые не работают и не платят налоги, но при этом живут в комфорте.

Как будет работать этот налог?

Сафонов предлагает сделать налог фиксированным, то есть он не должен зависеть от реального дохода, а рассчитываться от минимального размера оплаты труда. Кроме того, предлагается взимать обязательные взносы в фонд ОМС.

Почему не просто заставить их работать?

По данным Росстата, в России почти 15 миллионов человек трудоспособного возраста официально не работают. Однако, по мнению Сафонова, реально вовлечь в официальную занятость можно лишь около 1,5 миллиона из них. Остальные либо уже работают неофициально, либо просто не хотят трудиться.

Особенно это касается тех, кто живет на пассивный доход и не заинтересован в официальном заработке. Поэтому введение фиксированного налога рассматривается как компромиссный вариант: он позволит увеличить поступления в бюджет и повысить справедливость.