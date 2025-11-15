Городовой / Город / Счёт идёт на дни: россиянам напомнили, когда платить налоги — и чем обернётся промедление
Счёт идёт на дни: россиянам напомнили, когда платить налоги — и чем обернётся промедление

Опубликовано: 15 ноября 2025 12:02
Уплата налога засчитывается только после полного погашения как основной суммы, так и начисленных пеней.

Гражданам России необходимо внести платежи по земельному, транспортному и имущественному налогам не позднее 1 декабря текущего года. После этой даты со следующего дня начинают начисляться дополнительные проценты за просрочку. На это обратил внимание депутат Государственной думы Игорь Антропенко.

Он отметил:

«Налог на имущество, земельный и транспортный налог нужно оплатить до 1 декабря. Важно не копить долги перед налоговой, потому что уже со 2 декабря будут начисляться пени»– сказал парламентарий.

Если налог не был перечислен в срок, произойдет следующее:

  • начнёт расти сумма долга за счет штрафных начислений;
  • налог считается неуплаченным до полного внесения как основной суммы, так и всех пеней;
  • штрафные проценты будут прибавляться каждый день до полного погашения задолженности.

Игорь Антропенко подчеркнул, что даже если человек не получил уведомление из Федеральной налоговой службы, это не освобождает его от необходимости уплатить указанные налоги. Он советует погасить задолженность сразу после формирования налогового обязательства, чтобы избежать увеличения выплат.

Юлия Аликова
Город
