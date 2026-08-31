Вода по цене мяса: почему из магазинов Петербурга исчезла настоящая «Краковская» колбаса

10 из 10 образцов «Краковской» оказались пустышкой.

Недавняя проверка в Петербурге шокировала даже экспертов.

Общественники отправили в лабораторию 10 образцов полукопчёной колбасы популярных марок. Результат печальный: ни один из них не прошёл проверку на качество, сообщает 78.ru со ссылкой исследование Северо-Западного филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

10 из 10: полный провал

Главная претензия специалистов — колбаса буквально «заплыла» водой. По ГОСТу влаги в полукопчёной колбасе должно быть строго определённое количество. На деле же нормы превышены у всех.

Худший результат показала колбаса марки «Велком». В ней воды оказалось более чем на 50% больше нормы (массовая доля влаги — 65,6%).

В список нарушителей также попали любимые многими бренды:

«Дымов»

«Мираторг»

«Лента»

«РЕМИТ»

«Ближние горки»

«Иней»

«Рублёвский»

«Baltia»

«Окраина»

Зачем в колбасу «льют» воду?

Всё просто — ради выгоды. Вода стоит копейки, а продают её по цене мяса. Но просто так заливать воду в фарш нельзя — она вытечет. Поэтому фабрики идут на хитрости.

Чтобы удержать воду внутри, в фарш добавляют влагоудерживающие агенты: клетчатку, крахмал, камедь и декстрин. Клетчатка разбухает в фарше как губка. В итоге вес готового батона вырастает в разы.

Кроме того, производители экономят время: колбасу просто недосушивают в специальных камерах. А иногда мясо поступает на заводы уже накачанным специальными растворами.

Чем опасен такой обман для здоровья?

Чтобы удержать лишнюю влагу от льда, который добавляют при измельчении мяса, в ход идут фосфаты (на этикетках это добавки E450–E452).

Фосфаты помогают удержать воду и увеличить вес, но они совсем не безобидны:

Они вымывают кальций из организмов.

Регулярное поедание такой колбасы приводит к хрупкости костей (остеопорозу).

Фосфаты дают сильную нагрузку на почки и сердце.

Проверки есть, а толку нет

Самое обидное в этой истории — безнаказанность. Прошлые проверки показывали точно такую же картину: тогда из 8 образцов норме не соответствовал ни один.

Роспотребнадзор регулярно шлёт заводам и магазинам предостережения. Но производители их просто игнорируют.

Как выбрать нормальную «Краковскую»?

Настоящая «Краковская» по ГОСТу — это колбаса высшего сорта. В ней должны быть только говядина, свинина, грудинка, соль, чеснок и специи.

Вот три признака, которые помогут не купить «водяную губку»:

Сморщенная оболочка. Настоящая полукопчёная колбаса после правильной сушки и копчения должна быть немного «усохшей», с легкими складочками. Если батон идеально гладкий и натянут как барабан — в нём полно воды. Слишком низкая цена. Хорошее мясо не может стоить дешево. Если килограмм колбасы стоит дешевле килограмма свинины — перед вами химия и вода. Читайте состав. В идеале там не должно быть слов «клетчатка», «соевый белок», «крахмал» и «фосфаты».

Пока контролирующие органы не могут заставить заводы соблюдать правила, покупателям остаётся только одно — голосовать собственным кошельком.

Ранее «Городовой» рассказывал, что из 42 пляжей Питера и области проверку прошел всего один.