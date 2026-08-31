Плавучие бани в камышах и сети на дне: водная экомилиция находит в озерах Ленобласти то, что скрыто от глаз с берега

Водная экомилиция наводит порядок на озерах Ленобласти.

В Ленинградской области вслед за конными патрулями вывела на дежурство водную экомилицию.

Лошади отлично спасают в лесу. Конный патруль пройдет там, где застрянет любой внедорожник. Но с суши невозможно контролировать то, что происходит на воде. Берега часто заросшие, а нарушители умеют маскироваться.

Катера и моторные лодки решили эту проблему. Теперь инспекторы могут легко заглянуть в любой камыш и проверить самые дальние уголки водоемов, рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Игра в прятки на озере Курголовское

Самый яркий пример работы патруля — история на озере Курголовское в Токсово. Это не просто водоем, а особо охраняемая природная территория.

Ещё в 2023 году предприниматели поставили там плавучие дома для базы отдыха. Без всяких разрешений. Суд приказал все сооружения убрать.

Что сделали владельцы? Они просто начали перетаскивать свои плавучие бани с места на место по воде, надеясь, что с берега их не увидят.

Водная экомилиция быстро вычислила координаты всех «хитрецов». Теперь вместе с судебными приставами эти незаконные объекты окончательно выдворяют с озера.

Гибель рыбы на озере Победное: что произошло на самом деле?

Недавно жители Выборгского района забили тревогу: на озере Победное всплыла мертвая рыба. Люди испугались, что в воду слили опасные химикаты.

Инспекторы экомилиции оперативно выехали на место. Часть берега там непроходима, поэтому озеро обследовали с воды.

Хорошая новость: следов ядов или ядовитых сбросов не нашли. Отравления воды не было.

следов ядов или ядовитых сбросов не нашли. Отравления воды не было. Реальная причина: зато инспекторы с лодок увидели то, что не замечали с суши — огромные браконьерские сети.

Все материалы уже передали в Рыбоохрану и ветеринарную службу, чтобы полностью очистить озеро и найти нарушителей.

Технологии на страже природы

Экомилиция Ленобласти — относительно новая служба, но её оснащению можно позавидовать. Лодки и лошади — это лишь часть арсенала.

Инспекторы активно используют:

Квадрокоптеры — они заглядывают за высокие заборы и ищут нелегальные свалки в лесах.

— они заглядывают за высокие заборы и ищут нелегальные свалки в лесах. Передвижные лаборатории — позволяют прямо на месте взять пробы воды или воздуха и за пару минут узнать результат.

Властям региона важно закрыть все «слепые зоны». Судя по последним рейдам, спокойных мест для любителей нажиться за счет природы в области больше не осталось.

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