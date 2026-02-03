Почему в СССР дачи выдавали только по 6 соток: эксперт дала четкий ответ

Агроном Ксения Давыдова в эксклюзивном комментарии "Городовому" объяснила, почему в советское время выдавали дачи только по 6 соток: не больше и не меньше. Оказывается, у этого была веская причина, о которой мало, кому известно.

По словам эксперта, площадь участка в 6 соток высчитали агрономы и экономисты. Они установили, что именно столько земли нужно, чтобы обеспечить овощами и фруктами среднестатистическую советскую семью. При расчетах ученые опирались на потребность в продуктах семьи, состоящей из 4-6 человек. Соответствующий документ был обнародован в 1949 году. Ведь именно тогда, в послевоенное время, страна очень нуждалась в продовольствии, а государство не могло прокормить всех.

Ни о каком увеличении площади участка речи тогда ни шло. Это сегодня можно покупать дачи и по 20, и по 50 соток, ставить большие теплицы, организовывать систему капельного полива, формировать компостные кучи, чтобы собрать как можно больше урожая: и для себя, и на продажу.

В Советском Союзе расчет производился очень точно. Семья должна была выращивать овощи и фрукты исключительно себе на еду, но ни в коем случае не для продажи. Советское правительство не поощряло предпринимательских и спекулятивных наклонностей. Поэтому 6 соток стали своеобразной идеологией и рамкой, за пределы которой нельзя выйти.

Кроме того, участки выделялись не хаотично, а в соответствии с принципом: лучшие и ближайшие к городу – семьям ветеранов Великой Отечественной войны и передовикам производства. Также в 1949 году советские предприятия получили указание наладить производство удобрений и садового инвентаря.

Интернет-пользователи в комменатриях поделились собственными мыслями о том, почему в СССР выдавали дачи именно по 6 соток:

"6 соток – именно столько, сколько может обработать среднестатистическая семья, приезжая на огород в выходные. Больше – уже тяжеловато". "Важно различать дачи и садовые товарищества. В садоводствах участки были по 6 соток, а дачи могли быть больше". "У нас вокруг Иркутска выдавали только дачи по 4 сотки. Так решили садоводы конкретного товарищества".

