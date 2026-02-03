Мороз до -20: 45 случаев обморожения в Петербурге и простые правила выживания

Зимой температура воздуха В Северной столице падала до 20 градусов мороза и ниже. Из-за этого некоторые жители города оказались в больнице.
С начала зимы в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе доставили 45 человек с обморожениями., сообщает "Петербургский дневник".
Причины и профилактика
Руководитель отделения термических травм, профессор Евгений Зиновьев, доктор меднаук, объяснил, что обморожение возникает из-за нарушения кровообращения в тканях.
Главное — носить теплую удобную одежду и обувь, избегать алкоголя на холоде. Еще важнее — не проходить мимо человека, пострадавшего от мороза.
Первая помощь
Если увидели лежащего на улице в холод, немедленно зовите врачей: это может быть инфаркт, инсульт или нападение, и сам он состояние не оценит.
До приезда скорой разогрейте поврежденный участок теплой (не горячей) водой, но без снега и растирания.