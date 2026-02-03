Городовой / Город / Сквер и улица памяти: Петербург чтит комиссара Грушко из блокадного ада
Сквер и улица памяти: Петербург чтит комиссара Грушко из блокадного ада

Опубликовано: 3 февраля 2026 16:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Serguei Fomine

В Красносельском районе Петербурга прошла праздничная церемония по случаю открытия новой улицы, названной именем комиссара милиции Евгения Семёновича Грушко.

Предложение ГУ МВД о сохранении памяти сотрудников внутренних дел, проявивших героизм во время Великой Отечественной войны, одобрили городские власти.

Евгений Грушко руководил ленинградским управлением милиции в самые трудные периоды блокады. Его подчинённые не только пресекали преступления, но и содействовали эвакуации людей, борьбе с пожарами и порядку в окружённом городе.

Кроме улицы, в районе создали сквер имени Грушко. Это событие важно для блокадников, ветеранов милиции и всех, кто уважает память защитников города.

Автор:
Юлия Аликова
Город
