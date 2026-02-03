Городовой / Город / От нацпроекта к спасению: Петербург готовит революцию в трансплантологии
От нацпроекта к спасению: Петербург готовит революцию в трансплантологии

Опубликовано: 3 февраля 2026 13:30
 Проверено редакцией
От нацпроекта к спасению: Петербург готовит революцию в трансплантологии
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

В Санкт-Петербургском университете начнут выполнять операции по трансплантации сердца и других органов.

В городе заключены соглашения, которые обеспечат подготовку кадров и развитие трансплантологии на базе Университетской клиники высоких медицинских технологий им. Пирогова.​

К примеру, в Петербурге такие операции проводят лишь два учреждения, и за 2025 год они спасли несколько десятков человек, сообщает ТАСС.

Как заявил глава Комитета по здравоохранению СПб Андрей Сарана, в конце 2025 года президент анонсировал нацпроект «Активная продолжительная жизнь. Речь о том, чтобы люди не просто доживали до старости, а вели активный образ жизни.

Операции откроют доступ для петербуржцев и жителей регионов. Первые пациенты и дебютная пересадка сердца ожидаются в ближайшие два года.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
