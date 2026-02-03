Где находится каток в Охта Парке?

Лесной каток в «Охта Парке» — это уникальное место для катания на коньках среди хвойного леса, расположенное всего в 10 км от Санкт-Петербурга. Каток занимает площадь более 5000 м² и предлагает не только ледовые дорожки, но и особую атмосферу: вечером здесь зажигаются тысячи разноцветных огней, мигают гирлянды, а мелодичные треки создают сказочное настроение.

Как работает каток?

С понедельника по пятницу каток открывает двери в 11:00 и ждёт гостей до 22:30. А вот в выходные и праздничные дни он начинает работать ещё раньше — с 09:00. Последний выход на лёд разрешён в 22:15.

Особенность катка в том, что здесь нет строгих сеансов — вы платите за время и катаетесь без ограничений в рамках выбранного периода.

Сколько стоит удовольствие покататься на коньках?

Стоимость зависит от дня недели и времени суток. В будни с 11:00 до 14:00 взрослый билет обойдётся в 900 рублей, а детский (для ребят от 3 до 13 лет) — в 700 рублей. Если прийти позже, с 14:00 до закрытия, цена вырастет до 1200 рублей для взрослых и 900 рублей для детей.

В выходные и праздники цены чуть выше: утром — 1300 рублей для взрослых и 900 рублей для детей, а после 14:00 — 1500 и 1000 рублей соответственно.

Если у вас нет своих коньков, их можно взять напрокат. В будни это будет стоить 1000 рублей, в выходные — чуть дороже, 1100 рублей. Для безопасности детей и новичков есть в наличии шлемы — их аренда обойдётся в 250–300 рублей в зависимости от дня недели.

Как добраться до катка?

«Охта Парк» находится в Ленинградской области, во Всеволожском районе, в деревне Мистолово (улица Людмилы Кедриной, 20, корп. 1). Добраться сюда легко как на личном авто, так и на общественном транспорте.

