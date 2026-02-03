Городовой / Город / От банка до памятника: дом на Невском вернут к жизни
От банка до памятника: дом на Невском вернут к жизни

Опубликовано: 3 февраля 2026 14:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov

В Санкт-Петербурге планируется реставрация дома И. Ф. Александровского на Невском проспекте, известного также как здание Санкт-Петербургского Тульского поземельного банка. Этот объект включён в программу по восстановлению Невского проспекта.

Реставраторы обновят кирпичную кладку, отремонтируют скульптуры кариатид и путти, горельеф на аттике, гладкие и профилированные штукатурные участки, балконное ограждение с угловыми тумбами, исторические дубовые двери, а также чугунные кронштейны балконов.

По данным 78.ru со ссылкой на КГИОП, в ходе работ восстановят деревянные и оконные заполнения вместе с металлическими воротами.

Строительные работы стартуют после нормализации температурного режима в городе. В Смольном отметили, что реставрация лицевого и дворовых фасадов проходит в рамках одного из 10 приоритетных проектов, входящих в губернаторскую программу по фасадам многоквартирных домов-памятников.

Здание получило статус памятника регионального значения в 2023 году.

Автор:
Юлия Аликова
