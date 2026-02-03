Время, когда темнеет в Санкт-Петербурге, сильно зависит от времени года из-за географического положения города и особенностей его климата. В течение года наблюдается значительный разброс в продолжительности светового дня — от нескольких часов зимой до почти круглосуточного света летом.

Зима: короткие дни и ранние закаты

Зимой световой день сокращается до минимума. В декабре — самом тёмном месяце — закат наступает уже около 16:00, а в некоторые дни — даже раньше. Самый короткий день в году приходится на 18 декабря: его продолжительность составляет всего 5 часов 54 минуты. В январе ситуация постепенно улучшается: к середине месяца закат смещается на 16:40–17:00, а к концу февраля — на 17:20–18:22.

Весна: постепенное увеличение светового дня

С марта начинается активное увеличение продолжительности дня. В первой половине месяца закат приходится примерно на 19:00, а к концу марта — на 19:38. К апрелю и маю световой день продолжает расти: солнце садится всё позже, а утренние рассветы становятся всё раньше.

Лето: белые ночи и затяжные закаты

Летом ситуация кардинально меняется. В июне и июле закат наступает около 22:00–22:24. В этот период наступает сезон белых ночей, когда солнце практически не опускается за горизонт, и темнота не наступает полностью. Самый длинный день в году приходится на 21 июня (летнее солнцестояние): его продолжительность достигает 17 часов 58 минут.

Осень: уменьшение светового дня

С сентября продолжительность дня стабильно уменьшается. Рассветы наступают позже, а закаты — раньше. К ноябрю рассвет смещается на 09:30, а закаты — на более раннее время.

