Нынче посажу ранний гибрид: "штампует" огурцы весь сезон без укрытия - в узле по 9 штук

Многие дачники сталкиваются с проблемой недостатка солнечного света на своих участках. Высокие деревья и постройки создают тень. Произрастая в таких местах светолюбивые культуры, например, огурцы, испытывают стресс. Однако не стоит расстраиваться! Современная селекция предлагает сорта "пупырчатых", которые отлично развиваются даже при дефиците солнечного света и при прохладной погоде.
Один из таких сортов – "Вьюга". Гибрид нового поколения отличается компактностью, но при этом способен порадовать щедрым урожаем, пишет автор блога "Домик на окраине".
Разновидность партенокарпическая, что означает полное самоопыление независимо от погодных условий. На одном растении может сформироваться до 15 одинаковых плодов. Уже через 37 дней появится первая пучковую завязь, где на каждом узле будет расположено по 5 огурчиков.
Сами зеленцы у "Вьюги" небольшие, около 8 сантиметров в длину. Они имеют насыщенный темно-зеленый цвет. Кожура покрыта крупными пупырышками с бурыми шипами. Мякоть без горечи. Эти огурцы универсальны в использовании. Для выращивания в открытом грунте в регионах с прохладным климатом рекомендуется высаживать рассадой.
"Идеальный вариант для регионов с холодным климатом. Гибрид отлично адаптирован к прохладному лету, резким перепадам температур и даже повторным заморозкам. Он хорошо переносит недостаток освещения и при стандартном уходе радует скороспелостью. Урожайность всегда высокая и не снижается на протяжении всего вегетационного периода. Кроме того, огурцы устойчивы к грибковым инфекциям и вирусам. Достойный вариант для выращивания", - рассказала Валентина из Москвы.
