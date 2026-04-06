Городовой / Город / «Верни костюм, Петя»: Плющенко о триумфе Гуменника на «Русском вызове»
«Верни костюм, Петя»: Плющенко о триумфе Гуменника на «Русском вызове»

Опубликовано: 6 апреля 2026 17:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU
Плющенко отметил, что следил за турниром по телевизору.

Евгений Плющенко, российский фигурист, поделился впечатлениями от турнира шоу-программ «Русский вызов — 2026». Первое место занял Петр Гуменник, исполнивший номер по мотивам фильма «Терминатор».

В телеграм-канале Плющенко написал, что смотрел соревнования по ТВ, поскольку не смог войти в состав жюри.

Среди фаворитов он выделил Камилу Валиеву, пару Никиты Кацалапова и Виктории Синициной, а также дуэты Татьяны Волосожар с Максимом Траньковым и Александры Бойковой с Дмитрием Козловским, поставив им мысленные высшие баллы.

Особо Плющенко остановился на номере победителя.

«Петя — был хорош, но верни костюм, Петя! Аренда в полночь заканчивается!» — пошутил он. Костюм Гуменника напомнил ему собственный показательный номер под трек Sex Bomb.

При этом фигурист пожаловался, что не увидел в трансляции несколько номеров — Алены Косторной и Георгия Куницы, а также Аделины Сотниковой.

Автор:
Юлия Аликова
