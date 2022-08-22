Алена Косторная

Тренер фигуристки назвала причины, по котором чемпионке Европы приходится ждать.
18-летняя спортсменка пережила серию серьезных травм.
Спортсменка не понаслышке знает, что такое серьезные травмы.
Талантливая наставница получает от работы не только эмоциональное удовлетворение.
Поклонники сетуют, что девушка занимается чем угодно, только не спортом.
Составлен рейтинг ледовых шоу по их стоимости.
Фигуристка выступила с откровенным заявлением.
Анна Щербакова рассказала, что тренер не советовал ей этого делать
Фигуристка обратилась к тренерам после удачного выступления
Девушка принимает активное участие в съемках развлекательного шоу.
Американский журнал Forbes составил ежегодный рейтинг «30 до 30», в котором перечислил наиболее перспективных жителей России в возрасте до 30 лет.
«Да чего тут гадать и долго думать?» Видимо, данный вопрос в Федерации фигурного катания России стоял на повестке дня очень недолго.
На четвёртом этапе в японском Саппоро стал окончательно ясен состав российской команды фигуристов, которая выступит в финальном турнире Гран-при.