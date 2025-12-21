Городовой / Город / Елена Костылева меняет наставника: кто занял место Плющенко?
Елена Костылева меняет наставника: кто занял место Плющенко?

Опубликовано: 21 декабря 2025 16:57
Тренер Федченко займётся подготовкой Лены к первенству России, сообщила её мать.

Фигуристка Елена Костылева приступила к тренировкам под руководством Софьи Федченко. Об этом сообщила мать спортсменки Ирина Костылева, отметив, что дочь уже переехала к новому тренеру и провела первую тренировку в пятницу. По словам Ирины Костылевой, теперь подготовка Елены будет идти с прицелом на первенство России.

Возраст Костылевой — 14 лет. За время своей спортивной карьеры Елена успела добиться заметных успехов, став лучшей на российском юниорском первенстве и в финале юниорского этапа Гран-при в 2025 году. В марте прошлого года спортсменка решила присоединиться к тренировочной группе Евгения Плющенко.

Ранее стало известно, что Евгений Плющенко прекратил работу с Костылевой. В ноябре он обратился с жалобой к детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой — Плющенко сообщил о том, что мать Елены Костылевой жестоко обращается с дочерью.

В результате мать девушки была признана виновной, хоть сама Ирина категорически отрицает выводы комиссии по делам несовершеннолетних. Позже в соцсетях появилось видео, где Ирина Костылева наносит удар дочери кулаком в живот, валит её на пол и насильно снимает коньки. После этого инцидента Ирина Костылева заявила, что её дочь больше не будет участвовать в шоу Плющенко.

Автор:
Юлия Аликова
Город
