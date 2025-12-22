Городовой / Город / Костылева не уходит: фигуристка продолжит выступать в шоу Плющенко
Костылева не уходит: фигуристка продолжит выступать в шоу Плющенко

Опубликовано: 22 декабря 2025 21:12
Костылева не уходит: фигуристка продолжит выступать в шоу Плющенко
Костылева не уходит: фигуристка продолжит выступать в шоу Плющенко
Global Look Press / Bulkin Sergey/news.ru

Фигуристка сыграет Аврору в ледовом представлении «Спящая красавица», которое пройдёт с 5 по 9 января.

Елена Костылева, завершившая обучение в школе фигурного катания Евгения Плющенко, останется участницей его ледового выступления. Такое заявление сделал сам тренер в своем телеграм-канале.

Плющенко пояснил, что многие интересуются кто заменит Костылеву. Однако он отметил, что фигуристка продолжит выступать в представлении.

Он подчеркнул, что Костылева сыграет Аврору во время постановки «Спящая красавица», которую покажут с 5 по 9 января.

Ранее появлялась информация, что Костылева решила поменять наставника и уйти от Плющенко.

Автор:
Юлия Аликова
Город
