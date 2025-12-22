Костылева не уходит: фигуристка продолжит выступать в шоу Плющенко

Елена Костылева, завершившая обучение в школе фигурного катания Евгения Плющенко, останется участницей его ледового выступления. Такое заявление сделал сам тренер в своем телеграм-канале.
Плющенко пояснил, что многие интересуются кто заменит Костылеву. Однако он отметил, что фигуристка продолжит выступать в представлении.
Он подчеркнул, что Костылева сыграет Аврору во время постановки «Спящая красавица», которую покажут с 5 по 9 января.
Ранее появлялась информация, что Костылева решила поменять наставника и уйти от Плющенко.