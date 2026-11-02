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Слоёное тесто, джем и яблоки – получается бомбический венский штрудель: просто заворачиваем и выпекаем

Опубликовано: 2 ноября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Слоёное тесто, джем и яблоки – получается бомбический венский штрудель: просто заворачиваем и выпекаем
Слоёное тесто, джем и яблоки – получается бомбический венский штрудель: просто заворачиваем и выпекаем
Городовой ру
Простой рецепт штруделя

Сочетание слоеного теста и яблок является классическим решением для домашней выпечки. Дополнение рецептуры грецкими орехами, изюмом и абрикосовым джемом позволяет создать десерт, сопоставимый по вкусовым качествам с классическим венским штруделем. Предлагаем вашему вниманию упрощенный способ приготовления данного изделия.

Ингредиенты

  • слоеное тесто — 500 г;
  • яблоки — 2 шт.;
  • лимонный сок — 20 мл;
  • тростниковый сахар — 30 г;
  • корица — 5 г;
  • грецкие орехи — 200 г;
  • изюм — 30 г;
  • абрикосовый джем — 70 г;
  • желток — 1 шт.;
  • молоко — 1 ст. л.;
  • яблоко — 1 шт.;
  • тростниковый сахар — 20 г.

Технология приготовления

Предварительно разморозьте слоеное тесто. Изюм промойте, выдержите в теплой воде 10 минут и просушите. Грецкие орехи подсушите на сухой сковороде и крупно нарежьте.

Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкими ломтиками. Добавьте лимонный сок, коричневый сахар и корицу, тщательно перемешайте.

Раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной 3 мм.

Визуально разделите заготовку на три сегмента, нанеся абрикосовый джем на центральную часть.

Разместите яблочную начинку на джеме, равномерно распределив сверху изюм и измельченные грецкие орехи.

Накройте начинку одним краем теста, смажьте поверхность джемом, затем закройте вторым краем и аккуратно запечатайте шов.

Выполните несквозные надрезы на поверхности изделия. Смажьте штрудель смесью желтка и молока, декорируйте тонкими яблочными дольками и присыпьте тростниковым сахаром.

Выпекайте в предварительно разогретом до 200 °C духовом шкафу в течение 20–25 минут до появления золотистой корочки.

Подавайте штрудель теплым, предварительно разделив на порции, в сочетании с чаем, кофе или мороженым. Приятного аппетита!

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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