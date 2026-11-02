Слоёное тесто, джем и яблоки – получается бомбический венский штрудель: просто заворачиваем и выпекаем

Сочетание слоеного теста и яблок является классическим решением для домашней выпечки. Дополнение рецептуры грецкими орехами, изюмом и абрикосовым джемом позволяет создать десерт, сопоставимый по вкусовым качествам с классическим венским штруделем. Предлагаем вашему вниманию упрощенный способ приготовления данного изделия.
Ингредиенты
- слоеное тесто — 500 г;
- яблоки — 2 шт.;
- лимонный сок — 20 мл;
- тростниковый сахар — 30 г;
- корица — 5 г;
- грецкие орехи — 200 г;
- изюм — 30 г;
- абрикосовый джем — 70 г;
- желток — 1 шт.;
- молоко — 1 ст. л.;
- яблоко — 1 шт.;
- тростниковый сахар — 20 г.
Технология приготовления
Предварительно разморозьте слоеное тесто. Изюм промойте, выдержите в теплой воде 10 минут и просушите. Грецкие орехи подсушите на сухой сковороде и крупно нарежьте.
Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкими ломтиками. Добавьте лимонный сок, коричневый сахар и корицу, тщательно перемешайте.
Раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной 3 мм.
Визуально разделите заготовку на три сегмента, нанеся абрикосовый джем на центральную часть.
Разместите яблочную начинку на джеме, равномерно распределив сверху изюм и измельченные грецкие орехи.
Накройте начинку одним краем теста, смажьте поверхность джемом, затем закройте вторым краем и аккуратно запечатайте шов.
Выполните несквозные надрезы на поверхности изделия. Смажьте штрудель смесью желтка и молока, декорируйте тонкими яблочными дольками и присыпьте тростниковым сахаром.
Выпекайте в предварительно разогретом до 200 °C духовом шкафу в течение 20–25 минут до появления золотистой корочки.
Подавайте штрудель теплым, предварительно разделив на порции, в сочетании с чаем, кофе или мороженым. Приятного аппетита!
Фото сгенерировано ИИ
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