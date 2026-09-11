Юрист предупредил пенсионеров: главная ошибка в общении с СФР может лишить выплат

Из-за каких ошибок пенсионеры теряют деньги

Многие пенсионеры по привычке идут в СФР лично, чтобы поговорить с сотрудниками и решить вопросы на месте.

Юрист Александр Михалев считает это главной ошибкой: устные просьбы почти никогда не приносят результата, а пожилые люди уходят с уверенностью, что им ничего не положено. На бумагу же так просто не отмахнешься.

Почему устные обращения не работают

В личном разговоре отказать проще: сотрудник может устать, не захотеть разбираться или просто решить, что пенсионеру хватит и того, что есть. Человек слышит «всё нормально, пересчитывать нечего» — и верит. А письменное заявление обязывает СФР дать мотивированный ответ.

Если отказ — он задокументирован, и с ним можно идти в прокуратуру или суд. С устным отказом сделать ничего не получится.

К чему приводит вера в бесполезность усилий

Регулярные устные отказы заставляют людей сдаваться. Они начинают думать, что бороться бессмысленно, а юристы, которые предлагают действовать иначе, просто обманывают.

Между тем отказ СФР учесть декрет или годы учебы — незаконен, и это можно оспорить, если есть письменный документ.

Как правильно общаться с СФР

Подавайте все обращения только письменно — лично через канцелярию или через Госуслуги. Бумага заставляет фонд реагировать официально.

Если пришёл письменный отказ — не сдавайтесь: с этим документом можно обратиться в прокуратуру или суд.

Помогите пожилым родственникам с подачей заявлений: поддержка и помощь с цифровыми сервисами нередко становятся решающим фактором.

Письменное обращение — не формальность, а единственный способ заставить систему работать на вас. Устный разговор ничего не фиксирует, а бумага — фиксирует.

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