Юрист предупредил пенсионеров: главная ошибка в общении с СФР может лишить выплат

Многие пенсионеры по привычке идут в СФР лично, чтобы поговорить с сотрудниками и решить вопросы на месте.
Юрист Александр Михалев считает это главной ошибкой: устные просьбы почти никогда не приносят результата, а пожилые люди уходят с уверенностью, что им ничего не положено. На бумагу же так просто не отмахнешься.
Почему устные обращения не работают
В личном разговоре отказать проще: сотрудник может устать, не захотеть разбираться или просто решить, что пенсионеру хватит и того, что есть. Человек слышит «всё нормально, пересчитывать нечего» — и верит. А письменное заявление обязывает СФР дать мотивированный ответ.
Если отказ — он задокументирован, и с ним можно идти в прокуратуру или суд. С устным отказом сделать ничего не получится.
К чему приводит вера в бесполезность усилий
Регулярные устные отказы заставляют людей сдаваться. Они начинают думать, что бороться бессмысленно, а юристы, которые предлагают действовать иначе, просто обманывают.
Между тем отказ СФР учесть декрет или годы учебы — незаконен, и это можно оспорить, если есть письменный документ.
Как правильно общаться с СФР
- Подавайте все обращения только письменно — лично через канцелярию или через Госуслуги. Бумага заставляет фонд реагировать официально.
- Если пришёл письменный отказ — не сдавайтесь: с этим документом можно обратиться в прокуратуру или суд.
- Помогите пожилым родственникам с подачей заявлений: поддержка и помощь с цифровыми сервисами нередко становятся решающим фактором.
Письменное обращение — не формальность, а единственный способ заставить систему работать на вас. Устный разговор ничего не фиксирует, а бумага — фиксирует.
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