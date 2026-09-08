400 г на метр — и почва как после тонны навоза: мокрица больше не вернется

Рассказываем, как осеннее внесение доломитовой муки помогает изменить кислотность грунта и навсегда избавиться от назойливого сорняка.

Мокрица — сорняк, способный за короткое время покрыть огород плотным зелёным ковром. Она предпочитает влажную кислую почву, быстро разрастается и успевает обсемениться даже до первой прополки. Осеннее раскисление грунта доломитовой мукой помогает значительно снизить численность этого вредителя в следующем сезоне, пишет ИА SakhalinMedia.

Почему появляется мокрица

Звездчатка средняя — не просто надоедливая трава, а индикатор состояния почвы. Её поверхностные корни легко удаляются, но под густым покровом земля сохраняет влажность, создавая благоприятные условия для развития патогенов. Массовое появление мокрицы, щавеля и хвоща сигнализирует о повышенной кислотности и застое воды на участке.

Принцип действия доломитовой муки

Доломитовая мука не является гербицидом и не уничтожает сорняк мгновенно. Её действие основано на изменении кислотности: кальций и магний в составе порошка постепенно нейтрализуют кислую среду, делая её непригодной для мокрицы. При этом улучшается питание культурных растений, а сорняк угнетается и постепенно исчезает.

Важно: доломитка работает только в комплексе с мульчированием, рыхлением и севооборотом. На заброшенном участке без дополнительных мер сорняк вернётся.

Как вносить доломитовую муку осенью

Грядки очищают от растительных остатков, удаляют сорняки и рыхлят верхний слой. Муку распределяют равномерно и заделывают на глубину 15–20 см.

Нормы внесения:

для кислых тяжёлых грунтов — 400 г/м2;

для лёгких песчаных — 250 г/м2.

Перед применением проводят проверку pH. На слабокислой почве большие дозы не рекомендуются: избыток известковых материалов ухудшает усвоение фосфора и железа.

После внесения муку заделывают граблями, в сухую погоду участок слегка поливают. Осенью доломитка постепенно реагирует с почвой, и к весне эффект проявляется мягко. На многолетних посадках муку не перекапывают, а распределяют по поверхности и рыхлят. Можно приготовить водную взвесь (300–500 г на 10 л) и пролить почву по краю корневой зоны.

Обязательное дополнение — мульча. Слой компоста или коры перекрывает доступ света, удерживает влагу и препятствует прорастанию новых семян.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Евгения Сухова столкнулась с этой проблемой на своём участке. Мокрица заполонила все грядки, и прополка не помогала — сорняк возвращался через неделю. Тогда Евгения измерила pH и выяснила, что почва кислая. Осенью она внесла доломитовую муку, а весной повторила процедуру и замульчировала грядки. К середине лета мокрица практически исчезла, а урожай овощей вырос заметно. Теперь Евгения рекомендует этот метод всем, кто борется с этим живучим сорняком.

Вывод

Доломитовая мука — эффективное средство для борьбы с мокрицей через изменение кислотности почвы. Комплексный подход с мульчированием и агротехникой позволяет надолго избавиться от сорняка и улучшить плодородие грунта.

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