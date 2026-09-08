Скупила в Fix Price корзины для белья — но бельё в них не кладу: на грядках оказались куда полезнее

Используем корзины для белья из Fix Price в других целях

Пластиковую корзину из Fix Price можно использовать не только для белья, но и в других целях. Она имеет ручки, легкий вес и перфорированные стенки, из-за чего содержимое будет легко проветриваться.

Но не каждый лайфхак из дачных подборок можно повторять, так как тонкий пластик не подойдет для тяжелого грунта, больших нагрузок и подвешивания.

Емкость для овощей и плодов

В корзину для белья можно складывать перцы, кабачки, огурцы и другие плоды. Если урожай слишком тяжелый, то лучше все-таки воспользоваться садовым ящиком. Высокая корзина не подойдет для клубники, малины и прочего мягкого урожая.

Емкость для уборки в саду

В корзину можно складывать сухие листья, сорняки, ботву и прочие растительные остатки, которые позже пригодятся для компоста. Для острых веток лучше найти отдельную тару, так как они могут повредить стенки.

Если у растительного мусора есть признаки болезней, то лучше выбросить его, так как для компоста он не подойдет, сообщает usolie.info.

Переносной органайзер

В корзине можно держать шпагат, перчатки, секатор, совок, садовые бирки и прочие садовые принадлежности. Для острых инструментов следует обязательно использовать чехол, иначе они могут прорезать тонкий пластик.

Кашпо для растений и цветов

Перфорированная емкость может превратиться в декоративное кашпо для цветов, но важно учесть несколько нюансов. Засыпать корзину землей нельзя, так как грунт будет вымываться во время полива.

Для решения этой проблемы достаточно выстелить внутри материал, который будет удерживать грунт. Также можно разместить контейнер с почвой внутри корзины. Кашпо прекрасно подойдет для лобелии, петунии и других неприхотливых растений.

Емкость для хранения легких материалов

В корзинах для белья можно хранить пустые горшки, перчатки, укрывной материал, чистую ветошь или веревки. Это позволит существенно освободить место в сарае или гараже.

Совет

Перед использованием корзины необходимо внимательно осмотреть пластик. При деформации материала следует использовать емкость только для легких вещей. Это позволит корзине служить в течение нескольких сезонов.

Вывод

Корзина для белья из Fix Price может использоваться в качестве органайзера, кашпо, емкости для уборки или хранения урожая. Не стоит применять ее для тяжелых материалов, так как она сломается или повредится.

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