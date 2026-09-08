Народные приметы на 8 сентября: что нельзя делать в Натальин день, чтобы не потерять достаток

Рассказываем о традициях, запретах и приметах этого дня.

8 сентября 2026 года — дата, в которой переплелись церковные и народные традиции. В этот день православные вспоминают Сретение Владимирской иконы Богородицы и мучеников Адриана и Наталии, а в народе празднуют Наталью Овсяницу. День полон примет, запретов и обычаев, дошедших до наших дней, пишет "Аргументы и факты".

Сретение Владимирской иконы Богородицы

Праздник установлен в память о событиях 1395 года, когда войско хана Тамерлана двинулось на Москву. По совету великой княгини Евдокии чудотворную икону перенесли из Владимира в столицу. В момент её встречи на Кучковом поле армия врага внезапно развернулась и ушла. Народ воспринял это как заступничество Богородицы.

Также этот день был посвящен памяти мучеников Адриана и Наталии. Адриан, языческий чиновник времён императора Максимиана, был потрясён стойкостью христиан перед казнью и принял веру. Его жена Наталия тайно исповедовала христианство и поддерживала мужа в темнице. После жестокой казни Адриан явился супруге во сне и предрёк её скорую кончину. Наталия мирно отошла ко Господу на могиле мужа.

Натальей Овсяницей называли этот день в народе. К этому времени крестьяне заканчивали уборку овса: первый сноп с почестями вносили в дом, а из зерна готовили угощения. Рябина в этот день была главным оберегом — её ветки защищали семью от невзгод и злых духов.

Что можно и нельзя делать

Рекомендуется: сходить в храм, приготовить блюда из овса, поставить ветку рябины в доме.

Под запретом: ссоры и выяснение отношений (могут разрушить семейное счастье), переедание (к финансовым проблемам), голод скота (лошадям обязательно давали овса).

Приметы дня

Туман утром указывал на тепло, иней — на мороз, а гром — к тёплой осени. Много рябины говорило, что зима ожидается морозной, а большое количество опят — к отсутствию «бабьего лета».

Вывод

День объединяет чудесное спасение Москвы, память о стойкости святых супругов и народные традиции завершения уборочных работ. Соблюдение запретов и примет помогает сохранить мир в доме и привлечь удачу в новом сезоне.

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