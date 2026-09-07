Петербург станет чище: в городе строят новую базу для спецтехники, а в Пулково запускают роботов-клинеров

В Петербурге серьезно взялись за наведение порядка. Причем чище станет везде — и во дворах жилых домов, и в главном аэропорту города.
Новая база для техники в Московском районе
Власти Петербурга выделили участок на Пулковском шоссе под строительство новой базы для уборочных и аварийных машин. Это будет современное двухэтажное здание площадью около 1500 квадратных метров, сообщает Смольный.
Московский район быстро разрастается, здесь появляется много новых жилых комплексов. Раньше коммунальным машинам приходилось долго ехать до новых кварталов. Теперь депо будет совсем рядом.
Сдать объект в эксплуатацию планируют к маю 2028 года.
В аэропорту Пулково за дело берутся роботы
Пока на Пулковском шоссе только готовят площадку под стройку, в самом аэропорту Пулково революция чистоты начнется уже этой осенью. На смену привычной уборочной бригаде придут 16 умных роботов-клинеров.
Как это будет работать:
- Полная автономия. Умные машины умеют подметать, пылесосить и мыть полы. Они сами распознают тип покрытия и степень загрязнения.
- Умное разделение труда. Небольшие и маневренные роботы будут наводить порядок в узких проходах между креслами и стойками. Крупные машины возьмут на себя огромные залы ожидания.
- Без помех для пассажиров. У роботов продуманный график. В часы пик, когда терминал забит людьми с чемоданами, техники на полу не будет — машины уедут на станцию подзарядки. А вот в тихие часы они будут работать нон-стоп.
Для Пулково, где пассажиропоток исчисляется миллионами человек в год, такой шаг — отличная возможность поддерживать идеальный порядок 24/7.
Современные технологии и грамотная логистика постепенно меняют город. Уборка улиц и общественных мест становится быстрой, незаметной и эффективной.
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