Советские мясорубки стащил у друзей и родных: нашел 3 применения дома и на даче – выглядит дороже, чем декор с Pinterest

В каких целях можно использовать советские чугунные мясорубки

Раньше на каждой кухне можно было найти тяжелую ручную мясорубку, но сейчас всю работу делает электрическая техника. Из-за этого чугунные устройства все чаще оказываются в сараях, гаражах или на антресолях. Выбрасывать старые мясорубки не нужно, ведь они могут пригодиться. Есть несколько интересных вариантов.

Подсвечник

Этот вариант является самым простым. Мясорубку стоит очистить, убрать нож и шнек, после чего поставить в раструб широкую свечу в подходящей емкости. Более безопасным вариантом станет LED-свеча. В сочетании со старым металлом свеча будет смотреться очень красиво.

Мини-кашпо

Если у вас дома есть кактусы или суккуленты, то можно сделать из старой мясорубки мини-кашпо. В загрузочную чашу нужно поместить небольшую емкость с растением, украсить его сверху декоративными камешками. Не стоит сыпать грунт и лить воду внутрь чугунной мясорубки, так как это может привести к появлению ржавчины.

Держатель для салфеток

Не всем захочется разбирать или ломать механизм, поэтому можно поступить намного проще. Достаточно удалить налет с поверхности, оставить ручку и положить в чашу салфетки. Также допускается использование устройства для кухонных мелочей или карандашей, сообщает "Киноафиша".

Вывод

Чугунные мясорубки из СССР еще могут пригодиться каждой хозяйке, поэтому от них не нужно избавляться. Вы можете сделать оригинальный подсвечник, мини-кашпо или держатель для салфеток. Такой аксессуар будет выглядеть более стильно, чем любой магазинный винтаж.

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