Цветы вместо навоза: как оживить убитую почву и утроить урожай - строго до 10 сентября

Бархатцы решают целый ряд проблем садоводов

Бархатцы — не просто украшение клумбы, а бесплатное и мощное удобрение для огорода. Зеленая масса по питательной ценности сравнима с перегноем, а корни оздоравливают почву и отпугивают вредителей. Многие дачники выдирают бархатцы с корнем осенью и выбрасывают, не подозревая, что лишают участок ценного органического ресурса.

Почему бархатцы называют природным золотом

Зеленая масса бархатцев (тагетеса) по питательной ценности сравнима с перепревшим компостом на каждый квадратный метр. Но главная ценность — в корнях. Они выделяют в почву тиофен — природное вещество, которое подавляет пырей, хвощ и других злостных сорняков. Эфирные масла бархатцев отпугивают нематоду, проволочника и личинок колорадского жука.

Как посеять бархатцы под зиму

Чтобы бархатцы стали полноценным сидератом, соблюдайте простой алгоритм. Лучший срок для посева — с 25 августа по 10 сентября. Сразу после уборки раннего картофеля, лука или чеснока разбросайте семена по грядке и присыпьте землёй не глубже 1 см.

После посева полейте грядку осенним удобрением с фосфором и калием — это укрепит корни и поможет растениям набрать массу до заморозков. Поливайте только в сильную засуху, что осенью бывает нечасто. До морозов скосите зелень плоскорезом, слегка измельчите и перекопайте на глубину 20 см. Можно накрыть скошенную массу плотным картоном — к весне черви переработают её в гумус.

3 способа использовать бархатцы

Если на участке уже есть взрослые кусты, не выбрасывайте их. Есть как минимум 3 способа их применить:

Жидкое удобрение. Измельчите стебли и цветы, залейте водой, настаивайте 14 дней. Разведите 1:10 и полейте многолетники.

Измельчите стебли и цветы, залейте водой, настаивайте 14 дней. Разведите 1:10 и полейте многолетники. Активатор компоста . Добавьте ботву бархатцев в компостную кучу — это ускорит созревание органики.

. Добавьте ботву бархатцев в компостную кучу — это ускорит созревание органики. Защита сада. Посадите бархатцы в приствольных кругах деревьев — они отпугнут тлю и плодожорку.

Что говорят дачники

Дачники поделились в комментариях к публикации Ура.ру своим мнением.

«После применения в теплице с томатами мульчи из бархатцев (измельчённых газонокосилкой и высушенных) исчез кладоспориоз! Слой получился тонкий, потому добавил подсушенной газонной травы до 6–8 см. Фитоспорин и проветривание не отменял, конечно же. Полив организовал из труб ПНД. Всё это было и раньше, но кладоспориоз был. После добавления бархатцев исчез. Просто факт, без выводов». «Семенами бархатцы, посаженные в мае, зелёную массу набрали в начале июля. Когда же они успеют вырасти, если посадить в сентябре?»

Вывод

Бархатцы — бесплатное и эффективное удобрение, которое за два сезона превращает бедную почву в плодородную. Они подавляют сорняки, отпугивают вредителей и улучшают структуру земли.

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