Где стирать и сушить вещи, если вообще негде: делюсь тем, как решила проблему у себя дома

Как разместить стиральную машину и сушку в квартире 32 кв. м. — нестандартные решения. Узнайте, как сэкономить место в маленькой ванной и кухне.

В небольшой квартире каждый сантиметр на счету. Когда площадь всего 32 квадратных метра, а комната — 21, кухня — 6, ванная — 4, а коридор — всего 2, вопрос размещения бытовой техники становится настоящим квестом. Особенно это касается стиральной машины и сушки для белья. Но даже в таких условиях можно найти выход, делится автор блога "Мамские бубни".

Выбор места для стиральной машины

Вариантов обычно два: кухня или ванная. На кухне места и так почти нет, а в ванной — тоже. Менять ванну на душевую и ставить полноразмерную машинку дорого. Решение есть: установить машинку под раковину. Для этого нужно купить специальную плоскую и высокую раковину — она не очень удобная, но это реальный выход для маленьких санузлов.

Стиралку тоже можно купить специальную — низкую. Выбор таких моделей невелик, и они дороже обычных. Машинка шумная, но вмещает 4 кг белья и выдаёт до 1100 оборотов отжима. Главный плюс — она поместилась в ванной.

Сушка белья без балкона

Если балкона в квартире нет, и ставить напольную сушилку в комнате жалко — это единственное большое помещение. Поэтому сушку крепят на стене в ванной. Она компактная, помещается одна-две стирки. В ванной обычно тепло, бельё сохнет быстро. Мыться, когда висит бельё, не очень удобно, но длинные вещи вешаю в противоположном от душа конце ванной. Плюс: когда приходят гости, можно задёрнуть штору, и сушка не видна.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Евгения Сухова столкнулась с этой проблемой при переезде в малогабаритную квартиру. Сначала она пыталась поставить стиральную машину на кухне — но она занимала половину стола. В ванной полноразмерная модель тоже не влезала. Решение нашлось только после того, как она установила специальную низкую машинку под раковину. С сушкой тоже пришлось повозиться: настенную конструкцию крепили несколько раз, выбирая удобное место. Теперь семья привыкла к такому раскладу и даже не замечает неудобств, а встроенная сушка стала частью интерьера.

Вывод

Даже в самой маленькой квартире можно найти решение для стиральной машины и сушки. Специальная раковина, низкая машинка, настенная сушилка — это не идеально, но работает. Главное — не бояться нестандартных решений и подбирать технику под свои условия.

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