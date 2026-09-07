Городовой / Полезное / Где стирать и сушить вещи, если вообще негде: делюсь тем, как решила проблему у себя дома
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Советские мясорубки стащил у друзей и родных: нашел 3 применения дома и на даче – выглядит дороже, чем декор с Pinterest Полезное
Цветы вместо навоза: как оживить убитую почву и утроить урожай - строго до 10 сентября Новости Петербурга
Главный праздник Петербурга парализует центр: где запретят стоять с полуночи 11 сентября Новости Петербурга
С приходом осени коробками скупаю на Ozon турецкий чай: стоит заварить покрепче — и кухня превращается в чайную Стамбула Новости Петербурга
Кажется элементарным, пока не начинаешь считать: решите (84 − 56) : (14 − 10) · 2² + 8² − 18 Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Кулинария
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Где стирать и сушить вещи, если вообще негде: делюсь тем, как решила проблему у себя дома

Опубликовано: 7 сентября 2026 22:08
 Проверено редакцией
Где стирать и сушить вещи, если вообще негде: делюсь тем, как решила проблему у себя дома
Где стирать и сушить вещи, если вообще негде: делюсь тем, как решила проблему у себя дома
Legion-Media
Как разместить стиральную машину и сушку в квартире 32 кв. м. — нестандартные решения. Узнайте, как сэкономить место в маленькой ванной и кухне.

В небольшой квартире каждый сантиметр на счету. Когда площадь всего 32 квадратных метра, а комната — 21, кухня — 6, ванная — 4, а коридор — всего 2, вопрос размещения бытовой техники становится настоящим квестом. Особенно это касается стиральной машины и сушки для белья. Но даже в таких условиях можно найти выход, делится автор блога "Мамские бубни".

Выбор места для стиральной машины

Вариантов обычно два: кухня или ванная. На кухне места и так почти нет, а в ванной — тоже. Менять ванну на душевую и ставить полноразмерную машинку дорого. Решение есть: установить машинку под раковину. Для этого нужно купить специальную плоскую и высокую раковину — она не очень удобная, но это реальный выход для маленьких санузлов.

Стиралку тоже можно купить специальную — низкую. Выбор таких моделей невелик, и они дороже обычных. Машинка шумная, но вмещает 4 кг белья и выдаёт до 1100 оборотов отжима. Главный плюс — она поместилась в ванной.

Сушка белья без балкона

Если балкона в квартире нет, и ставить напольную сушилку в комнате жалко — это единственное большое помещение. Поэтому сушку крепят на стене в ванной. Она компактная, помещается одна-две стирки. В ванной обычно тепло, бельё сохнет быстро. Мыться, когда висит бельё, не очень удобно, но длинные вещи вешаю в противоположном от душа конце ванной. Плюс: когда приходят гости, можно задёрнуть штору, и сушка не видна.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Евгения Сухова столкнулась с этой проблемой при переезде в малогабаритную квартиру. Сначала она пыталась поставить стиральную машину на кухне — но она занимала половину стола. В ванной полноразмерная модель тоже не влезала. Решение нашлось только после того, как она установила специальную низкую машинку под раковину. С сушкой тоже пришлось повозиться: настенную конструкцию крепили несколько раз, выбирая удобное место. Теперь семья привыкла к такому раскладу и даже не замечает неудобств, а встроенная сушка стала частью интерьера.

Вывод

Даже в самой маленькой квартире можно найти решение для стиральной машины и сушки. Специальная раковина, низкая машинка, настенная сушилка — это не идеально, но работает. Главное — не бояться нестандартных решений и подбирать технику под свои условия.

Ранее мы рассказали, как зубной пастой заточить нож.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью