С приходом осени коробками скупаю на Ozon турецкий чай: стоит заварить покрепче — и кухня превращается в чайную Стамбула

На первый взгляд, это стандартная упаковка пакетированного чая, без характерных для ароматизированных сортов добавок и прочей экзотики. Однако, уже после первого заваривания становится ясным, почему турецкий чай пользуется такой популярностью. Он обладает насыщенным тёмным цветом, выраженной терпкостью и такой плотностью вкуса, что привычные пакетированные аналоги могут показаться «мочой сиротки Хаси».
Как пьют чай в Турции
Ключевая особенность заключается в самой культуре чаепития. В Турции традиционно предпочитают чёрный чай, отличающийся глубоким красно-янтарным оттенком и ярко выраженной терпкостью.
Использование пакетированного чая упрощает процесс по сравнению с традиционным завариванием в двойном чайнике «чайданлык». Для приготовления одной большой чашки достаточно одного пакетика: его следует залить кипятком и дать настояться в течение нескольких минут. Важно не передерживать заварку, так как это может привести к появлению нежелательной горечи вместо приятной терпкости.
Попробуйте заменить чашку на стакан
Для создания полного аутентичного впечатления можно использовать небольшие прозрачные стаканы. В Турции чай часто подают именно в такой посуде, которая сужается посередине и расширяется к краям. Через стекло особенно эффектно выглядит насыщенный рубиновый настой.
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