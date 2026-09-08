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Червей сменили слизни, а лисички — «шоколадки»: что сейчас творится в лесах под Петербургом

Опубликовано: 8 сентября 2026 01:40
 Проверено редакцией
Червей сменили слизни, а лисички — «шоколадки»: что сейчас творится в лесах под Петербургом
Червей сменили слизни, а лисички — «шоколадки»: что сейчас творится в лесах под Петербургом
Global Look Press / Pogiba Alexandra / news.ru
Грибной сезон в самом разгаре. 

Сентябрь порадовал петербургских любителей «тихой охоты». Прошедшие выходные выдались очень урожайными. Из лесов люди несут не просто корзинки, а огромные вёдра. Соцсети буквально завалены фотографиями с горками свежих грибов.

Лето ушло — пришли боровики

Летний сезон лисичек официально закрыт. Сейчас в лесах правят бал боровики — благородные белые грибы. Они крепкие, красивые и очень вкусные.

Заодно пошли и грибы для засолки. Грибники вовсю собирают грузди, волнушки и гладыши. Самое время делать запасы на зиму!

Самые грибные места

Сейчас лучше всего ехать в два района.

Приозерский район. Здесь настоящий бум. Боровики растут кучно, а качество просто отличное. Червивых грибов практически нет. Чистым оказывается даже крупный урожай.

Выборгский район. Грибов тут тоже много. Но качество чуть хуже: часто попадаются червивые. Зато активизировались слизни — они обгрызают шляпки, но сам гриб остается чистым.

"Приехали в 11:00, решили выспаться и дать подрасти боровым шоколадкам. 3 часа провели в лесу. Грибы прятались, как могли. Что радует, качество улучшилось, теперь боровики едят не червяки, а слизни", - пишут участники группы в соцсети.

Также хорошим урожаем сейчас хвастаются во Всеволожском районе.

Советы для удачной охоты

Чтобы не вернуться из леса с пустой корзиной, запомните несколько простых вещей:

  1. Ищите в правильных местах. Боровики любят свет, сосновые боры, мох и песчаную почву.
  2. Не путайте с двойниками. С боровиком часто путают желчный гриб. Он не ядовит, но сильно горчит. Если сомневаетесь, посмотрите на изнанку шляпки: у желчного она розоватая.
  3. Берегитесь клещей. В сентябре они всё еще опасны. Одевайтесь плотно и используйте спреи.
  4. Не берите старое. Лучше принести домой пять маленьких и чистых грибов, чем ведро гигантских трухлявых переростков.

Ранее «Городовой» рассказывал, когда съедобные грибы нельзя есть.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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