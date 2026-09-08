Червей сменили слизни, а лисички — «шоколадки»: что сейчас творится в лесах под Петербургом

Сентябрь порадовал петербургских любителей «тихой охоты». Прошедшие выходные выдались очень урожайными. Из лесов люди несут не просто корзинки, а огромные вёдра. Соцсети буквально завалены фотографиями с горками свежих грибов.
Лето ушло — пришли боровики
Летний сезон лисичек официально закрыт. Сейчас в лесах правят бал боровики — благородные белые грибы. Они крепкие, красивые и очень вкусные.
Заодно пошли и грибы для засолки. Грибники вовсю собирают грузди, волнушки и гладыши. Самое время делать запасы на зиму!
Самые грибные места
Сейчас лучше всего ехать в два района.
Приозерский район. Здесь настоящий бум. Боровики растут кучно, а качество просто отличное. Червивых грибов практически нет. Чистым оказывается даже крупный урожай.
Выборгский район. Грибов тут тоже много. Но качество чуть хуже: часто попадаются червивые. Зато активизировались слизни — они обгрызают шляпки, но сам гриб остается чистым.
"Приехали в 11:00, решили выспаться и дать подрасти боровым шоколадкам. 3 часа провели в лесу. Грибы прятались, как могли. Что радует, качество улучшилось, теперь боровики едят не червяки, а слизни", - пишут участники группы в соцсети.
Также хорошим урожаем сейчас хвастаются во Всеволожском районе.
Советы для удачной охоты
Чтобы не вернуться из леса с пустой корзиной, запомните несколько простых вещей:
- Ищите в правильных местах. Боровики любят свет, сосновые боры, мох и песчаную почву.
- Не путайте с двойниками. С боровиком часто путают желчный гриб. Он не ядовит, но сильно горчит. Если сомневаетесь, посмотрите на изнанку шляпки: у желчного она розоватая.
- Берегитесь клещей. В сентябре они всё еще опасны. Одевайтесь плотно и используйте спреи.
- Не берите старое. Лучше принести домой пять маленьких и чистых грибов, чем ведро гигантских трухлявых переростков.
Ранее «Городовой» рассказывал, когда съедобные грибы нельзя есть.