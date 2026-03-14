Ресторанный салат "Нежный Париж": ешь и не в силах остановиться – готовится за 10 минут

Сочетание сыра и груши может показаться нетрадиционным для ценителей отечественной кулинарии, поскольку сладкий вкус фрукта контрастирует с соленым молочным продуктом. На первый взгляд, эти ингредиенты могут показаться несовместимыми. Обычно грушу используют во фруктовых салатах, а сыр — в сочетании с яйцами или макаронными изделиями. Тем не менее, в европейской кухне подобные холодные закуски весьма распространены.
Ингредиенты:
- Салатные листья — 100гр;
- Груша — 1 шт;
- Брынза — 100 гр;
- Оливковое масло — 30 мл;
- Красный лук — 1 шт.
Инструкция:
1. Грушу тщательно вымойте, очистите от кожуры и нарежьте кубиками.
2. Сыр нарежьте аналогичным образом. Аккуратно смешайте подготовленные ингредиенты.
3. Разложите салатные листья на сервировочной тарелке, в центр поместите полученную смесь.
4. Посыпьте салат предварительно нарезанным полукольцами луком и полейте оливковым маслом. Приятного аппетита!
