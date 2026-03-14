Ресторанный салат "Нежный Париж": ешь и не в силах остановиться – готовится за 10 минут

Опубликовано: 14 марта 2026 23:16
 Проверено редакцией
Рецепт салата с необычными ингредиентами

Сочетание сыра и груши может показаться нетрадиционным для ценителей отечественной кулинарии, поскольку сладкий вкус фрукта контрастирует с соленым молочным продуктом. На первый взгляд, эти ингредиенты могут показаться несовместимыми. Обычно грушу используют во фруктовых салатах, а сыр — в сочетании с яйцами или макаронными изделиями. Тем не менее, в европейской кухне подобные холодные закуски весьма распространены.

Ингредиенты:

  • Салатные листья — 100гр;
  • Груша — 1 шт;
  • Брынза — 100 гр;
  • Оливковое масло — 30 мл;
  • Красный лук — 1 шт.

Инструкция:

1. Грушу тщательно вымойте, очистите от кожуры и нарежьте кубиками.

2. Сыр нарежьте аналогичным образом. Аккуратно смешайте подготовленные ингредиенты.

3. Разложите салатные листья на сервировочной тарелке, в центр поместите полученную смесь.

4. Посыпьте салат предварительно нарезанным полукольцами луком и полейте оливковым маслом. Приятного аппетита!

Ксения Сафрыгина
