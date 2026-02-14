Санкт-Петербург лидирует в России по цифровизации транспорта

Санкт-Петербург занимает первое место в России по цифровизации транспортной системы. Вице-губернатор Кирилл Поляков сообщил в соцсетях, что 98,8% поездок оплачиваются безналичным способом.
За прошлый год жители совершили свыше 718 млн оплат проезда в общественном транспорте с помощью карты «Подорожник» или её мобильного приложения — это 41% от всех перевозок.
Более 700 млн поездок прошли по льготным билетам.
Поляков подчеркнул прогресс в транспортной интеграции региона: почти 26,5 млн поездок по городу оплачено билетами Ленинградской области.
На основе этих достижений администрация Смольного намерена расширять внедрение умных транспортных технологий.