Санкт-Петербург лидирует в России по цифровизации транспорта

Опубликовано: 14 февраля 2026 00:00
 Проверено редакцией
За минувший год более 718 млн раз горожане оплатили проезд в общественном транспорте пластиковой картой.

Санкт-Петербург занимает первое место в России по цифровизации транспортной системы. Вице-губернатор Кирилл Поляков сообщил в соцсетях, что 98,8% поездок оплачиваются безналичным способом.

За прошлый год жители совершили свыше 718 млн оплат проезда в общественном транспорте с помощью карты «Подорожник» или её мобильного приложения — это 41% от всех перевозок.

Более 700 млн поездок прошли по льготным билетам.

Поляков подчеркнул прогресс в транспортной интеграции региона: почти 26,5 млн поездок по городу оплачено билетами Ленинградской области.

На основе этих достижений администрация Смольного намерена расширять внедрение умных транспортных технологий.

Юлия Аликова
