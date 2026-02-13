Сплошное разочарование: туристам назвали худшие города России для путешествий – обходите их стороной

Антирейтинг городов для туризма

В Российской Федерации существует множество крупных городских агломераций, представляющих значительный интерес для туристов со всей страны. Однако, наряду с ними, имеются и населенные пункты, посещение которых может не оправдать ожиданий, формируя негативное впечатление и отбивая желание повторного визита. Подобные города, несмотря на их потенциальную популярность, могут одновременно занимать лидирующие позиции в антирейтингах. Автор Дзен-канала Dream and travel выделил ключевые города, где уровень удовлетворенности туристов после посещения остается низким.

Краснодар

Краснодар является значимым экономическим и культурным центром Южного федерального округа, привлекающим посетителей своим благоприятным климатом, южным колоритом и живописными пейзажами. На первый взгляд он может показаться идеальным местом для туризма и проживания, однако реальность часто расходится с ожиданиями. Основные претензии туристов, посетивших Краснодар, касаются интенсивного дорожного движения, неудовлетворительного состояния дорожной инфраструктуры и непереносимой летней жары. Кроме того, перегрузки в электросетях приводят к регулярным отключениям электроэнергии в некоторых районах.

Астрахань

Туристы прибывают в Астрахань с намерением насладиться прогулками вдоль Волги, однако зачастую сталкиваются с разочарованием из-за отсутствия благоустроенного доступа к водным объектам.

Туристы высказывают нарекания относительно состояния общественного транспорта, загруженности дорог, неблагоприятных погодных условий, ограниченности досуговых объектов и значительного количества бездомных животных.

Тверь

Тверь является крупным культурным и научным центром, однако значительная часть туристов покидает его с неоднозначными впечатлениями. Город характеризуется наличием полуразрушенных зданий, некачественным дорожным покрытием и ветхими памятниками. Инфраструктура развлечений развита недостаточно, а в воздухе отмечается повышенное содержание песка и пыли.

