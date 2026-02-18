Где в Санкт-Петербурге захоронен Петр I?

Пётр I похоронен в Петропавловском соборе на территории одноимённой крепости в Санкт-Петербурге. Адрес: территория Петропавловская крепость, 3Ж.
История захоронения
Пётр I скончался 28 января 1725 года в своём Зимнем дворце. Его тело 40 дней находилось в «Печальной зале» Зимнего дворца, где проходило публичное прощание. По истечении этого срока гроб с телом символически захоронили в недостроенном Петропавловском соборе — на него возложили лишь горстку земли.
Окончательное погребение состоялось 21 мая 1731 года, когда собор был достроен. Гроб с телом Петра I вместе с гробом его супруги Екатерины I (которая умерла в 1727 году) поместили в общий склеп. Опускание гробов сопровождалось 51 залпом орудийного салюта.
Место захоронения
Могила Петра I расположена слева от алтаря Петропавловского собора. Напротив неё находится икона с изображением апостола Петра — это символично, так как собор освящён в честь святых апостолов Петра и Павла.
Прах императора покоится под белой мраморной плитой на глубине около 2,5 метров. Надгробие украшено позолотой.
Интересные факты
- Петропавловский собор стал первой императорской усыпальницей в Санкт-Петербурге. Позже здесь были похоронены многие представители династии Романовых.
- Церемония похорон Петра I была разработана им самим ещё при жизни, по образцу погребения его сподвижника Франца Лефорта в 1699 году.
- Траурная процессия, которая доставила тело Петра I в крепость в 1725 году, прошла по льду Невы. Гроб везла колесница, влекомая восьмёркой чёрных лошадей, а сопровождали её около 10 тысяч человек.