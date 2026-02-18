Городовой / Город / Грипп и ОРВИ набирают обороты: +3,5% в Петербурге, +16,3% в Ленобласти
Морозные аферы: как складские «распродажи» обманывают петербургских водителей
Без горшка и субстрата: выращиваю орхидею по-другому — получаю максимум цветения при минимуме ухода, цветоносы лезут один за другим
Зачем на Масленицу сжигают чучело?
Наливайки под контролем: жалобы в Петербурге рухнули на треть после нового закона
Готовлю для блинов сытную начинку - просто тает во рту: после такого Масленица пройдет на ура
Грипп и ОРВИ набирают обороты: +3,5% в Петербурге, +16,3% в Ленобласти

Опубликовано: 18 февраля 2026 09:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda
Эпидемические пороги по совокупному населению не превышены.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сохраняется типичный для сезона уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщается в пресс-релизе регионального Роспотребнадзора.

На текущей неделе в Северной столице показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 3,5% относительно прошлой недели, при этом эпидемические пороги для общего населения не превышены.

Доля случаев гриппа среди ОРВИ составляет 1,9%, а среди других вирусов лидируют коронавирусы, метапневмовирусы и риновирусы; при этом случаи COVID-19 в городе увеличились на 22,3%.

В Ленинградской области заболеваемость ОРВИ и гриппом поднялась на 16,3% по сравнению с предыдущим периодом, но эпидпороги остались в норме, а число случаев COVID-19, напротив, снизилось на 15,4%.

Специалисты советуют: при симптомах респираторной инфекции оставайтесь дома и обратитесь к врачу.

Автор:
Юлия Аликова
Город
