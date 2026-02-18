Что делать с сугробами на отмостке: забудьте про «шубу» для фундамента - когда снег помогает, а когда вредит

Нужно ли убирать снег с отмостки?

В последнее время в социальных сетях разгорелся нешуточный спор о том, нужно ли убирать снег возле частного дома. Одни блогеры уверяют, что сугробы на отмостке помогают утеплить фундамент.

Другие называют это пережитком прошлого и советуют расчищать все до бетона. В результате владельцы домов не знают, как поступать.

Откуда взялся миф о «полезном» снеге?

В старых деревянных домах с холодным полом специально делали завалинку - насыпь из земли и снега вдоль стен. Это работало как утепление: грунт промерзал меньше, а ветер не задувал под дом.

Однако в те времена не было ни бетонной отмостки, ни гидроизоляции, ни систем отвода воды. Поэтому сегодня слепое копирование этого приема может привести к проблемам, а не к пользе.

Когда снег действительно работает как «шуба»

Оставлять сугробы у стен имеет смысл только в определенных случаях. Это может быть оправдано, если ваш дом попадает в одну из следующих категорий:

у здания неутепленный цоколь;

отмостка сделана давно и без утепления;

грунт вокруг дома промерзает.

В такой ситуации снег хоть как-то защищает грунт от сильного промерзания, которое приводит к пучению.

Когда снег превращается во врага

В современном коттедже большие сугробы на отмостке не нужны и даже опасны. Если у вашего дома утеплен цоколь, сделана теплая отмостка с уклоном от стен и работает дренаж, то снег не даст никакого теплосберегающего эффекта.

Зато весной он начнет таять, вода будет застаиваться у фундамента, разрушать отмостку и отделку фасада. Постоянная сырость и циклы замерзания-оттаивания навредят бетону гораздо сильнее, чем любой мороз.

"Главное — отталкиваемся не от рилса, а от того, как устроен именно ваш дом. Потому что советы «для всех» в строительстве почти всегда превращаются в мифы. А дом — штука индивидуальная", - сообщили эксперты портала FORUMHOUSE.

