Когда в Санкт-Петербурге пройдет Чемпионат России по самбо?
Когда в Санкт-Петербурге пройдет Чемпионат России по самбо?

Опубликовано: 18 февраля 2026 07:15
 Проверено редакцией
самбо
Когда в Санкт-Петербурге пройдет Чемпионат России по самбо?
Global Look Press/Alexander Legky
Чемпионат России по самбо пройдёт в комплексе «СИБУР АРЕНА» Санкт-Петербурга с 1 по 6 марта 2026 года. 

С 1 по 6 марта 2026 года в Санкт-Петербурге пройдёт чемпионат России по самбо — одно из ключевых событий в календаре отечественного самбо. Это пятый раз, когда Северная столица принимает национальный чемпионат, что подчёркивает её исторический статус центра развития этого вида спорта.

Где пройдёт турнир?

Место проведения — концертно‑спортивный комплекс «СИБУР АРЕНА» (Футбольная аллея, 8, Крестовский остров). Для участников и команд предусмотрен вход №26, для зрителей и почётных гостей — центральный вход.

Кто выступит?

В соревнованиях примут участие лучшие самбисты страны в трёх дисциплинах:

  • Спортивное самбо (мужчины) — весовые категории: 53, 58, 64, 71, 79, 88, 98 кг и 98+ кг.
  • Спортивное самбо (женщины) — весовые категории: 50, 54, 59, 65, 72, 80 кг и 80+ кг.
  • Боевое самбо (мужчины) — весовые категории: 58, 64, 71, 79, 88, 98 кг и 98+ кг.

Как будет проходить чемпионат?

Турнир продлится шесть дней — с 1 по 6 марта. Каждый день посвящён определённым весовым категориям, а кульминация каждого соревновательного дня — финальные поединки и церемонии награждения, которые начнутся в 19:00 (2–5 марта).

Чемпионат — ключевой этап отбора в национальную сборную. Победители и призёры получат шанс представлять Россию на международных стартах, включая чемпионаты Европы и мира.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
