Когда в Санкт-Петербурге пройдет Чемпионат России по самбо?

С 1 по 6 марта 2026 года в Санкт-Петербурге пройдёт чемпионат России по самбо — одно из ключевых событий в календаре отечественного самбо. Это пятый раз, когда Северная столица принимает национальный чемпионат, что подчёркивает её исторический статус центра развития этого вида спорта.
Где пройдёт турнир?
Место проведения — концертно‑спортивный комплекс «СИБУР АРЕНА» (Футбольная аллея, 8, Крестовский остров). Для участников и команд предусмотрен вход №26, для зрителей и почётных гостей — центральный вход.
Кто выступит?
В соревнованиях примут участие лучшие самбисты страны в трёх дисциплинах:
- Спортивное самбо (мужчины) — весовые категории: 53, 58, 64, 71, 79, 88, 98 кг и 98+ кг.
- Спортивное самбо (женщины) — весовые категории: 50, 54, 59, 65, 72, 80 кг и 80+ кг.
- Боевое самбо (мужчины) — весовые категории: 58, 64, 71, 79, 88, 98 кг и 98+ кг.
Как будет проходить чемпионат?
Турнир продлится шесть дней — с 1 по 6 марта. Каждый день посвящён определённым весовым категориям, а кульминация каждого соревновательного дня — финальные поединки и церемонии награждения, которые начнутся в 19:00 (2–5 марта).
Чемпионат — ключевой этап отбора в национальную сборную. Победители и призёры получат шанс представлять Россию на международных стартах, включая чемпионаты Европы и мира.