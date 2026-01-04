Цена квартиры, цена жизни: что скрывают петербургские «человейники»

Когда асфальт дороже души: урбанистический взгляд на петербургские окраины.

Современный облик Петербурга во многом определяют масштабные жилые комплексы, которые горожане часто называют “человейниками”. Эти гигантские кварталы, выросшие на окраинах города, вызывают немало споров.

Порталу «Городовой» основатель студии VRN, городской планировщик, менеджер урбанистических проектов, автор Тelegram-канала «Вороньи мысли» Даниил Воронин рассказал о том, как такая застройка влияет на жизнь людей и самого города.

Качественная архитектура и развитие ребенка

Влияние окружающей среды на человека, и особенно на ребенка, — тема, не теряющая актуальности. Даниил Воронин отмечает:

“Есть исследование, что качественная архитектура влияет на развитие ребенка”.

“Поэтому в этом плане проблема вот этих районов в этом”, — подчеркивает урбанист, указывая на потенциальный вред от жизни в некачественно спроектированных пространствах.

Еще одна проблема “человейников”, по мнению эксперта, заключается в их социальном составе. Там обживаются, как обычные граждане, так мигранты и неблагополучные семьи.

Это, в свою очередь, ведет к снижению общей привлекательности районов:

“И это все соответственно уменьшает цену и так происходит по кругу”.

От гетто к низкокачественному жилью

Хотя некоторые блогеры склонны драматизировать, Даниил Воронин не считает, что петербургские “человейники” неизбежно превратятся в гетто.

“Потому что на западе эти районы были полностью социальным жильем. У нас это просто частная собственность, которая покупается на собственные деньги”.

Это означает, что вместо полного социального неблагополучия, города получат “просто низкокачественное, не очень востребованное жилье”.

Уже сейчас такие районы, как Шушары, Кудрово, Мурино, ассоциируются с определенными проблемами.

“Сразу, когда люди так говорят, мы понимаем, что речь идет про плохой район, не благополучный”.

Статистика подтверждает эти опасения:

“По исследованиям статистики, в этих районах выше количество, например, самоубийств”.

Причины такого явления пока остаются предметом изучения, но очевидно, что они связаны с особенностями жизни в этих местах.

Транспортная доступность и дорогая эксплуатация

Одна из ключевых проблем микрорайонной застройки — её транспортная доступность.

“У этих районов есть очевидная проблема с транспортной доступностью”, — отмечает Даниил Воронин.

Гигантские территории, застроенные плотно, имеют “большие внешние облегающие места”, но “внутренние проезды для огромных расстояний, маленькие. Даже автобус большого класса, мы уже не говорим про большой длинный трамвай, не проедут”.

Это создает значительные трудности для жителей, затрудняя передвижение по району и за его пределами.

Обслуживание таких районов также обходится дороже.

“Плюс, опять-таки, обслуживать такие районы дороже, потому что там больше, соответственно, асфальтового покрытия”.

Требуется больше средств на поддержание инфраструктуры, и зачастую городские службы вынуждены идти на компромиссы, чтобы обеспечить минимальное обслуживание.

Тенденции рынка и надежда на усовершенствование

Несмотря на существующие проблемы, Даниил Воронин видит и позитивные тенденции.

“Рынок усовершенствует предложение”.

Это означает, что застройщики постепенно начинают пересматривать свои подходы, осознавая важность комплексного развития территорий.

“Другой вопрос, что это пока у нас еще считают бизнесом, к сожалению”, — добавляет урбанист, указывая на то, что коммерческий интерес порой превалирует над социальными потребностями.

Однако, по его мнению, “в целом рынок постепенно выравнивает эту ситуацию”, и в будущем можно ожидать появления более сбалансированных и комфортных для жизни городских пространств.