1 ложка в воду – и спатифиллум не унять: стреляет бутонами и днем, и ночью, как заведенный – утонул в белоснежных цветах

Чем подкормить спатифиллум, чтобы он порадовал обильным и продолжительным цветением

Почти у каждого цветовода дома живет спатифиллум. Это эффектный тропический цветок, который считается символом женского счастья. Он способен радовать белоснежными бутонами практически круглый год. Но иногда, особенно в отопительный сезон, кончики листьев спатифиллума начинают сохнуть и желтеть, а цветоносы все никак не появляются. Как исправить ситуацию, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) рассказала агроном Елена Николаева.

Условия выращивания

По словам эксперта, спатифиллум растет в тропиках, поэтому он очень любит высокую влажность и чуть подкисленный грунт. Чтобы создать для "женского счастья" комфортные условия, нужно регулярно опрыскивать его и обеспечивать питательными подкормками. В отопительный сезон можно ставить возле спатифиллума увлажнитель воздуха. Это предотвратит появление подсыхание кончиков листьев.

Питательная подкормка

Чтобы приготовить питательное удобрение, нужно залить 1 столовую ложку чечевицы залить 1 литром горячей воды температурой 70 градусов. Оставить на 1 час, чтобы питательные вещества перешли в воду. Затем настой нужно процедить, добавить 0,2 грамма или 1 таблетку янтарной кислоты. Все перемешать и полить спатифиллум по краю горшка, не заливая.

Чечевица богата кальцием, калием, йодом, марганцем, фосфором, витаминами А, группы В. Она стимулирует активный рост и цветение спатифиллума. Янтарная кислота представляет собой отличный биостимулятор и способствует появлению новых бутонов.

Такое удобрение можно чередовать с монокалий фосфатом из расчета 2 грамма на 1 литр воды. Вносить такие подкормки нужно 1 раз в 14 дней, чередуя между собой.

Регулярное опрыскивание

Чтобы листья спатифиллума были красивого изумрудного цвета, не скручивались и не желтели, важно опрыскать "женское счастье" раствором хелата железа, меди и цинка из расчета 1 миллилитр удобрения на 1 литр. Кроме того, спатифиллум любит орошение раствором янтарной кислоты. Он готовится из расчета половина таблетки "янтарки" на 1 литр воды. Проводить опрыскивание нужно 1 раз в 1 неделю.

