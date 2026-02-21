Беру секатор и рублю герань под корень в марте: Не "убиваю" куст, а дарю ему миллион бутонов

Совет от матёрых цветоводов для любителей. "Воскрешаем" поникший цветок.

Герань или как её называют в научном мире, пеларгония, цветок красивый, у некоторых он цветёт даже в зимний период. Но вот весной герани нужна обязательная обрезка, в некоторых случаях - почти под корень.

Для чего проводить обрезку герани, рассказывают на канале "Комнатные цветы от А до Я".

Цель обрезки герани

Дело в том, что зимой растению обычно не хватает солнечного света и питания, оно сильно вытягивается, пытаясь "найти" лучики редкого зимнего солнца. В итоге к весне получатся не пышный куст-шарик, а длинная былинка. Она даже если обрастёт листьями и цветами в сезон, будет выглядеть некрасиво.

Косметическая обрезка вытянувшихся стеблей поможет сформировать куст. Обрезку проводить таким же способом, как и осеннюю, над листовой почкой, только срезать верхние стебли, - отмечают цветоводы.

Если вы выращиваете дома герань, то стоит знать, что добавить в воду для полива герани.

Нарезаем черенки

Весной можно нарезать с герани черенков и укоренить их, это хороший способ размножить растение. В итоге вы получите не один куст, а сразу несколько. При весенней обрезке черенки герани обычно хорошо приживаются, пускают корни, быстро наращивают новую листву.

Обрезка "под корень"

А вот проводить обрезку "под корень" нужно в исключительных случаях, просто берите секатор и рубите растение, оставляя пенёк около 10 сантиметров. Не переживайте, вы его не "убиваете", а даёте ему новую жизнь. Герань даст молодые побеги и обрастёт миллионом бутонов в сезон.

Каким растения она нужна

Полную обрезку нужно проводить для старых гераней, которые почти не дают цветов. Если у них сохнут и желтеют листья, а стебель кривой и длинный, то обрезка до короткого пенька - отличный вариант.

