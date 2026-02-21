Каких людей на самом деле любят кошки - дело вовсе не в корме: 5 качеств идеального хозяина

Каких людей кошки считают своими

Многие считают, что кошки привязаны только к дому, а люди для них - просто источник еды. Однако современные исследования доказали, что это миф.

Около 65% кошек формируют с человеком надежную привязанность, похожую на ту, что бывает у детей с родителями. Этот показатель почти такой же, как у собак.

Кошки чувствуют людей без слов

У них удивительная интуиция, и они постоянно «сканируют» человеческое поведение. Пушистым "мурлыкам" совершенно не нужны слова, чтобы понять, что на душе у их хозяина.

Кошки не любят криков, суеты и резких движений, поскольку они считают это сигналом опасности. Спокойный голос и плавные жесты говорят о том, что вы надежный друг.

Кроме того, кошки улавливают запах пота, который выделяется при страхе. Поэтому они инстинктивно тянутся к уверенным в себе людям, от которых пахнет спокойствием и безопасностью.

Пять главных качеств человека, которого полюбит кошка

уважение к личным границам (не тащите кошку на руки и не будите ее ради ласки);. предсказуемость (кошки любят стабильность и понятные действия);. ненавязчивость (позвольте питомцу самому проявлять инициативу); спокойствие и терпение (кошки любят, когда человек просто находится рядом); безопасная среда (кошка должна чувствовать себя равноправным членом семьи).

Кого кошки любят больше: мужчин или женщин?

Исследования показывают, что кошки чуть чаще идут на контакт с женщинами. Причина простая: женщины обычно разговаривают с питомцами более мягким голосом и чаще используют нежные поглаживания.

Однако решающую роль играют не пол, а характер человека и его уважительное отношение к животному, сообщает "Мир кошек".

